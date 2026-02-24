민주당 부천시장 경선 예비후보 서진웅, 역곡역사서 시민과 소통

큰사진보기 ▲민주당 부천시장 경선 예비후보 서진웅 ⓒ 박정길 관련사진보기

24일 오전 8시경, 부천시 역곡역사 내에서 민주당 부천시장 경선 예비후보 등록을 마친 서진웅 후보를 만났다. 그는 경선 준비와 함께 시민들과의 소통에 나서며 향후 부천 발전 구상을 밝혔다.서 후보는 "이재명 정부가 국민주권정부를 실현하며 국가 대전환을 추진하고 있다. 국민에게 희망이 생기고 미래 설계를 계획할 수 있는 시대가 됐다"면서도 "지방, 특히 수도권 위성도시는 일자리 감소, 기업 축소, 저출산 등으로 어려움이 크다"고 진단했다.그는 부천의 문제를 "인구 감소와 일자리 부족"으로 꼽으며, "부천시가 대전환을 통해 일자리를 창출하고, 청년이 희망을 갖고 돌아오는 도시로 만들어야 한다"고 강조했다.이날 서 후보는 시민 접촉을 위해 역곡역을 방문했다. 그는 "역곡역은 범박·신도시 개발로 교통 문제가 심각하고, 서울로 출퇴근하는 젊은 인구가 많다. 부천의 여러 거점 역에서 시민들을 만나 그들의 목소리를 듣는 것이 중요하다"고 말했다. 앞으로 상동역, 송내역, 부천역, 신중동역 등 주요 역에서도 시민과 만날 계획이라고 밝혔다.서 후보는 경선 일정에 대해서는 "예비후보 등록은 마쳤지만, 경선 일정은 아직 확정되지 않았다. 3월 말에서 4월 초 사이로 예상하고 있다"고 밝혔다.서 후보는 "저는 경기도의원으로 민생 정치를, 중앙정부에서 국무총리 정무비서관과 국회의장 정책기획비서관으로 국정을 경험했다. 당에서는 2022년 대선 당시 이재명 후보 종합부실장으로 승리에 기여했다"며 "이 경험을 바탕으로 부천을 시민들이 행복하고 희망을 느낄 수 있는 도시로 만들겠다"고 말했다.