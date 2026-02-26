재판 201번 보고 쓴 667만자, "내란대장경도 팔만대장경처럼 국란 극복용"

▲방혜린 군인권센터 사무국장은 오마이뉴스와 인터뷰에서 윤석열 내란 1심 선고 내용 중 "'성경을 읽는다는 이유로 촛불을 훔칠 수 없다'고 한 부분이 가장 의아했다"고 말했다. ⓒ 이정민 관련사진보기