메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.02.24 09:05최종 업데이트 26.02.24 09:05

함양 산불 주불 진화 후에도 곳곳 연기... 주민들 여전히 '불안'

주민들 "불씨 살아날까 걱정"... 당국 "연기 확인된 구간 중심으로 잔불 제거하고 있다"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
함양 산불 23일 22시 10분경 법화산 9부능선 상황
함양 산불 23일 22시 10분경 법화산 9부능선 상황 ⓒ 최상두

경남 함양군에서 발생한 산불이 당국의 '주불 진화' 발표 이후, 일부 지역에서 다시 연기가 피어올라 주민 불안이 커지고 있다.

산림·소방당국은 23일 오후 산불 주불 진화를 완료했다고 밝히고 잔불 정리 작업에 돌입했다. 이런 가운데 이날 밤 일부 구간에서 연기가 관측되자 현장에 인력을 재투입해 긴급 진화와 열원 제거 작업을 벌였다.

현장 인근 주민들은 "밤이 되자 다시 연기가 보였다"며 "바람이 강해지면 불씨가 살아날까 걱정"이라고 말했다. 또 다른 주민은 "완전히 안전하다는 안내가 나오기 전까지는 불안할 수밖에 없다"고 전했다.

AD
전문가들은 산불 진화 이후에도 낙엽층이나 고사목 내부, 지표면 아래 뿌리 등에 남은 열이 되살아나는 '숨은 불씨' 현상이 재발화의 주요 원인이 될 수 있다고 설명한다. 특히 건조한 날씨와 바람이 겹칠 경우 재확산 위험이 커질 수 있어 지속적인 열화상 점검과 반복 살수가 필요하다는 지적이다.

당국 관계자는 "연기가 확인된 구간을 중심으로 잔불을 완전히 제거하고 있으며, 재확산 방지를 위해 예찰을 강화하고 있다"고 밝혔다.

주민들은 보다 철저한 현장 관리와 신속한 상황 공유를 요구하고 있다. 당국은 기상 상황을 예의주시하며 추가 확산 여부를 면밀히 살피고 있다.

함양 산불 21시 50분경 법화산 자락 곳곳 상황
함양 산불 21시 50분경 법화산 자락 곳곳 상황 ⓒ 최상두

23일 19시 40분경 용유교 천왕봉로 사오항
23일 19시 40분경 용유교 천왕봉로 사오항 ⓒ 최상두

23일 19시 40분경 용유교 천왕봉로 상황
23일 19시 40분경 용유교 천왕봉로 상황 ⓒ 최상두

23일 22시경 휴천면 문정리 백련마을 주변 특수진화대 진화중
23일 22시경 휴천면 문정리 백련마을 주변 특수진화대 진화중 ⓒ 최상두

#함양산불#지리산#함양군#엄천강#법화산

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
최상두 (otterpapa) 내방

지리산 엄천강변에 살며 자연과 더불어 함께 살고 있습니다 엄천강 주변의 생태조사 수달의 친구가 되었습니다 그냥 자연에서 논다 지리산 엄천강에서

이 기자의 최신기사함양 산불 44시간 만에 주불 진화 완료... 잔불 대비


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기