[영상] 만경강서 포착된 뿔논병아리의 구애 행동

큰사진보기 ▲구애행동을 하는 뿔논병아리의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

▲만경강에서 포착된 뿔논병아리 구애 순간 봄을 알리는 물 위의 신호 새와 사람의 이야기 / 새랑새

큰사진보기 ▲여름깃으로 갈아입은 뿔논병아리 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲여름깃이 되기전 모습으로 구애행동을하는 뿔논병아리 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 22일, 만경강 수면 위에서 작은 물새 한 마리가 낮게 몸을 깔고 움직이고 있었다. 고개를 물에 바짝 붙인 채 '객객' 거리는 소리를 반복했다. 물 위를 미끄러지듯 이동하는 모습은 평소 먹이 활동과는 분명 달랐다. 만경강에서 마주한 것은 뿔논병아리(Podiceps auritus)의 구애 행동이었다.탐조를 오래 해왔지만, 이 장면을 직접 목격한 것은 처음이었다. 뿔논병아리는 번식기가 가까워지면 고개를 낮춘 저자세 이동과 거친 울음, 짝을 향한 반복적인 과시 행동을 보이는 것으로 알려져 있다.이날 만경강에서 관찰된 개체 역시 이러한 전형적인 행동 패턴을 보였다. 짝을 이루는 순간까지 확인하지는 못했다. 뿔논병아리의 경우 화려한 구애 행동으로 유명한 종이기도 하다. 암수가 같이 구애를 하는 모습은 도감 등에서 예시로 나올 정도로 잘 알려져 있다. 어찌 되었든 이들의 시간은 분명 번식을 향해 움직이고 있었다.깃갈이도 진행 중이었다. 일부 개체는 눈 뒤로 적갈색 장식깃이 드러나는 온전한 여름깃으로 전환을 시작했고, 아직 겨울깃의 형태를 유지한 개체도 함께 관찰됐다. 개체별 생체리듬과 이동 준비도의 차이에 따른 자연스러운 현상이다. 다른 여러 겨울철새도 먼저 깃갈이를 하는 개체와 늦은 개체의 차이가 존재한다. 늦겨울에서 초봄 사이 월동지에서 흔히 나타나는 모습이다.뿔논병아리는 번식 조건이 녹록지 않다. 주로 얕은 담수 습지나 작은 연못의 수생식물 사이에 둥지를 만든다. 둥지는 물 위에 떠 있는 형태로, 수위 변화에 따라 함께 오르내릴 수 있는 구조다. 부화한 새끼는 곧 수영이 가능하지만 초기에는 부모의 등에 올라타 이동하는 행동이 관찰된다. '업어서 키운다'는 표현이 잘 어울리는 종이다.국내에서는 1990년대 중반 충남 서산 대호지 일대에서 번식이 처음 확인되며 큰 관심을 모은 바 있다. 이후 여러 지역에서 번식 사례가 추가로 보고됐다. 다만 번식 장면이 알려지면서 포란 중인 개체와 새끼를 근접 촬영하기 위해 장시간 대기하는 사례가 이어졌고, 이는 번식 교란 논란을 낳기도 했다. 실제로 이러한 사람의 접근은 일반적인 새들에게 어미새 이탈을 유도해 번식 실패로 이어질 수 있는 행동으로 지적된다.뿔논병아리뿐 아니라 번식 중인 야생조류는 사람은 물론 천적의 접근에도 매우 민감하게 반응한다. 논병아리류는 위협을 느끼면 조용히 잠수해 회피하는 전략을 쓰는데, 이때 둥지의 알과 새끼는 무방비 상태로 노출된다. 근접 촬영으로 인한 스트레스와 부모의 일시적 이탈이 반복될 경우 번식 성공률이 크게 떨어질 수밖에 없다.만경강에서의 이번 관찰은 최소한 이 수역이 번식 준비 단계의 개체를 수용할 환경 조건을 갖추고 있음을 보여준다. 그러나 실제 번식 성공으로 이어질지는 아직 단정하기 어렵다. 작은 교란 하나에도 둥지가 쉽게 포기될 수 있기 때문이다. 현장에서는 둥지 추적을 하지 않고, 저수면 근접 촬영을 자제하며, 부모의 반복 이탈을 유도하지 않는 기본적인 관찰 윤리가 무엇보다 중요하다.늦겨울로 보이는 만경강 수면 위에서 뿔논병아리는 이미 다음 세대를 준비하고 있었다. 사람의 계절보다 자연의 시계는 조금 더 빨랐다. 이번에는 짝을 이루는 순간까지 확인하지 못했지만, 물 위를 스치던 그 낮은 몸짓은 분명 봄의 신호였다. 내년 같은 자리에서 새끼를 등에 업은 모습을 다시 만날 수 있기를 기대해 본다. 그 장면의 성패는 결국 이 조용한 수면을 우리가 얼마나 조용히 두느냐에 달려 있을 것이다.