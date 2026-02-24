참여연대, 전 생애 돌봄권 명문화한 '돌봄기본법안' 국회 입법청원

큰사진보기 ▲돌봄기본법안 국회 청원 기자회견23일 오후 1시 40분부터 참여연대 사회복지위원회와 남인순 국회보건복지위원장 공동 주최로 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 돌봄기본법안 국회 청원 기자회견이 열렸다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

참여연대가 지난 23일 국민 모두의 존엄한 삶을 위한 돌봄기본법안을 국회에 입법 청원했다.이날 오후 1시 40분부터 참여연대 사회복지위원회와 남인순 국회보건복지위원장 공동 주최로 서울 영등포구 여의도 국회소통관에서, 전 생애과정에서 돌봄을 받을 권리와 자신과 타인을 돌볼 권리를 명문화한 '돌봄기본법안' 국회 입법청원 기자회견을 했다.이날 국회 보건복지위원회 위원장인 남인순 국회의원은 국민 모두의 존엄한 삶을 위한 '돌봄기본법 제정안'의 필요성을 밝혔다.기자회견에서 김형용 동국대 교수와 박영아 공익인권법재단 공감 변호사가 '돌봄기본법안'입법 청원안'을 소개했다.이를 통해 "인간은 누구나 취약하며 의존적인 존재임을 인정하고, 돌봄을 제공하고 받는 모든 관계에서 발생하는 불평등을 해소하며, 사회적·정치적 책임을 고르게 분배하여 돌봄정의를 실현하는 것을 기본이념으로 한다"며 "돌봄권 증진 등에 관한 기본계획을 5년마다 수립·추진하고, 돌봄정책의 수립·조정·평가의 심의를 위해 대통령 소속으로 돌봄정책위원회를 설치하고자 한다"고 밝혔다.청원 취지를 통해 "국민들은 코로나19 상황에서 드러난 바와 같이 돌봄 공백으로 인한 불안에서 벗어나지 못하고 있다"며 "돌봄은 특별한 상황에서만 필요한 예외적 지원이 아니라 삶의 전 과정에서 숨 쉬듯 이루어져야 할 기본적인 사회적 기능이어야 한다"고 밝혔다이어 "돌봄은 인간이 생애주기 전체에 걸친 필수적인 생존 조건이며 인간다운 생활을 영위하기 위해 서로 보살피고 관계를 맺는 모두의 권리이자 의무"라며 "그럼에도 불구하고 우리 사회는 돌봄을 개인과 가족의 몫으로 맡겨 왔고, 특히 여성에게 그 책임을 전가해 왔다"고 밝혔다.특히 "저출산·고령화, 다양해진 가족 형태, 노동 환경의 큰 변화 속에서 돌봄에 대한 개인의 부담은 크게 증가하고 있는 반면, 돌봄의 공적 책임은 오랫동안 지체되어 있다"며 "그러나 돌봄은 특별한 상황에서만 필요한 예외적 지원이 아니라 삶의 전 과정에서 숨 쉬듯 이루어져야 할 기본적인 사회적 기능이어야 한다"고 강조했다.참여연대는 "현행 법체계 내에서 돌봄은 주로 노인, 장애인, 아동 등 특정 대상에 국한된 복지 서비스로 다루어져 왔으나 이제는 생애 전 과정에서 존엄한 삶을 유지하는 데 필요한 돌봄을 받을 권리와 자신과 타인을 돌볼 권리를 명확히 해야한다"며 "국가와 지방자치단체에 돌봄에 대한 책임을 분명히 하며, 각종 돌봄 관련 정책과 제도들을 최상위 수준에서 규율하는 돌봄기본법 제정이 필요하다"고 피력했다.발언을 한 최혜지 참여연대 사회복지위원회 위원장은 "돌봄은 우리 사회 전체가 해결해야 할 구조적 과제입니다. 이제 국가 책임 하에 보편적 돌봄체계를 구축하고, 돌봄 받고 또 실천하는 것은 모든 사람이 누려야 할 권리로 보장되어야 할 시점에 와 있다"며 "돌봄기본법은 돌봄을 국가의 책무로 명확히 하고, 생애 전 주기에 걸쳐 누구나 필요한 돌봄을 받고, 돌볼 수 있는 기반을 마련하며, 돌봄의 공공성과 돌봄 노동권을 보장하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.돌봄기본법 제정의 필요성을 강조한 참여연대 사회복지위원회 실행위원인 김진석 서울여대 교수는 "돌봄을 받을 권리, 돌봄을 할 권리를 규정하고, 나아가 돌봄노동자의 인정과 보상에 대한 권리를 규정하고자 한다"며 " 돌봄을 보장하는 데 있어 국가의 책무를 규정하고, 책무를 이행하기 위한 국가의 역할과 기능을 명시하는 의미가 있다"고 밝혔다.이어 "돌봄 부담과 사회적 돌봄의 재분배, 돌봄노동자에 대한 인정과 보상 등의 측면에서 국가의 역할과 기능을 명시하고 있다"며 "사람들의 돌봄권 보장을 위해 국가가 집행하는 돌봄정책의 기본 방향을 규정함으로써 향후 돌봄정책 수립과 집행의 원칙과 기준을 제시했다"고 밝혔다.기자회견 참석자들은 '돌봄노동의 가치, 돌봄기본법의로 보장하라' '차별없는 돌봄으로 돌봄 정의실현하라' '국가와 지자체의 돌봄 책임 강화하라' '돌봄받고 돌봄권리, 돌봄기본법으로 보장하라' '돌봄을 권리로, 돌봄기본법 제정하라' 등의 손팻말을 들었다.기자회견이 끝나고 돌봄기본법안은 남인순 위원장의 소개로 국회에 제출됐다.