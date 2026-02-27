[단독] 윤 정부 총경 승진 3년, TK 15명 늘 때 광주·전남 0

큰사진보기 ▲경찰청. ⓒ 권우성 관련사진보기

이재명 정부의 첫 경찰 총경·경무관 승진 인사가 임박한 가운데, 윤석열 정부 3년간 일선 경찰서 서장급인 총경 승진 인사에서 광주·전남이 유독 소외됐던 사실이 구체적 수치로 확인됐다.윤 정부 3년(2023~2025) 전체 총경 승진자는 복수직급제 도입 영향으로 374명으로 집계돼 직전 3년(286명)보다 88명(30.8%) 증가했지만, 광주·전남의 승진자 수는 직전 3년과 비교해 한 명도 늘지 않았다. 늘어난 88명의 증원 효과는 광주·전남을 제외한 본청 및 시·도경찰청에 반영된 셈인데, 대구·경북은 15명에서 30명으로 2배 늘어 대조를 이뤘다.27일 <오마이뉴스>가 국회 행정안전위원회 신정훈(전남 나주·화순) 위원장을 통해 경찰청에서 받은 '최근 10년 총경·경무관 승진 현황 자료'를 보면, 윤석열 정부가 단행한 3차례 총경 승진 인사를 통해 모두 374명이 경정에서 총경으로 승진했다.범위를 최근 6년으로 보면, 연도별 승진자는 윤석열 정부 첫 인사였던 2023년 135명, 2024년 135명, 2025년 104명이었다. 직전 3년은 2020년 92명, 2021년 107명, 2022년 87명으로 총 286명이었다. 2023~2024년 승진 규모가 큰 폭으로 증가한 것은 윤석열 정부가 경찰 조직의 숙원 중 하나였던 복수직급제를 도입했기 때문이다. 총경 승진 인사는 연 1회, 통상 12월 또는 1월 단행되는데 2025년 인사의 경우, 12·3 불법 계엄 영향 때문인지 2월 단행됐다.경찰 복수직급제는 한 보직을 경정뿐 아니라 총경도 맡을 수 있게 해 승진 적체를 완화하는 제도다. 이상민 당시 행정안전부 장관은 윤석열 정부 첫 총경 승진 인사를 한 달 앞둔 2022년 12월 복수직급제 도입을 포함한 경찰 인사제도 개편안을 직접 발표했다.문제는 이렇게 전체 승진 규모가 커졌는데도 광주·전남은 증가 효과를 전혀 누리지 못했다는 점이다. 부속기관을 제외한 본청 및 전국 시·도 경찰청 가운데 윤석열 정부 3년간 직전 3년에 비해 청별로 적게는 1명(제주), 많게는 14명(서울)의 총경이 추가 배출됐는데, 광주청과 전남청은 추가 배출자가 0명이었다.광주·전남 소외는 대구·경북과 비교하면 더 분명해진다.대구경찰청의 경우 윤석열 정부 3년간 총 18명의 총경을 배출했다. 직전 3년 9명의 2배 규모다. 구체적으로 대구청은 2020~2022년 매년 3명의 총경을 배출했으나, 윤석열 정부 들어 2023년 6명, 2024년 8명, 2025년 4명으로 총 18명 배출했다. 경북경찰청 역시 2020~2022년 3년간 총 6명의 총경을 배출했으나, 2023년 4명, 2024년 5명, 2025년 3명 등 윤석열 정부 3년간 총 12명으로 2배 증가했다.반면 같은 기간 광주경찰청과 전남경찰청은 총경 승진자 규모는 제자리였다. 광주청 총경 승진자는 2020년 3명, 2021년 3명, 2022년 2명 등 3년간 8명이었는데, 윤석열 정부 들어서도 2023년 3명, 2024년 3명, 2025년 2명으로 동일했다. 전남청 역시 윤석열 정부에서 총 10명의 총경을 배출했는데, 이는 직전 3년간 배출한 규모와 같다.광주청과 대구청만 비교하면 직전 3년에는 8명 대 9명으로 총경 승진자는 1명 차이에 불과했으나, 윤석열 정부 3년을 거치며 8명 대 18명으로 격차가 10명까지 확대됐다. 본청 및 타 지방청으로 범위를 넓혀봐도 흐름은 같았다. 본청과 서울청, 부산청, 경남청, 경기남부청, 경기북부청, 인천청, 제주청, 세종청 등 부속기관을 제외한 전국 모든 청에서 총경 승진자는 증가했다.이에 대해 신정훈 행안위원장은 "윤석열 정부 총경 승진 인사 결과에서 지역 간 편차가 확인된 만큼, 앞으로 인사 운영은 형평성과 균형 원칙을 분명히 세워 바로잡아야 한다"고 말했다.총경은 치안총감·치안정감·치안감·경무관 다음 계급으로, 통상 일선 경찰서장과 시·도경찰청 과장급 보직에 해당한다. 경찰공무원법은 총경 이상 고위 경찰관 승진 인사는 경찰청장의 추천을 받아 행정안전부장관의 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임용하도록 돼 있다. 경찰청장이 시·도 경찰청장의 의견을 받아 승진자를 추천하는 구조이지만, 인사권자인 대통령의 의지가 절대적이다.