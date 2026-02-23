인천시, '지방정부 혁신평가' 광역지자체 최우수기관 선정

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 유정복)가 행정안전부 주최 2025년도 지방정부에 대한 혁신평가에서 광역지자체 가운데 최우수기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다. 우수기관으로 선정된 광역지자체는 서울시, 경기도, 충청남도 등 세 곳이다.행정안전부(장관 윤호중)는 2025년도 지방정부에 대한 혁신평가를 실시하고 이같은 결과를 확정·발표했다.이번 평가는 전국 243개 지방정부(광역 17곳, 기초 226곳)가 지난 한 해 동안 지방 행정 혁신을 위해 기울인 노력과 이루어낸 성과를 종합적으로 확인란 결과다.2025년 평가 항목은 △혁신역량 △혁신성과 △자율지표로 구성했다. 각 항목은 '혁신활동 참여와 혁신성과 확산 노력', '조직문화 개선 및 행정내부 효율화', '대표 혁신과제' 등 10개 지표로 세분화해 전문가 평가단의 심사와 국민체감도 조사 등을 통해 구체적인 실적을 평가했다.특히, 새 정부의 혁신 방향에 따라 소통과 협력, 인공지능(AI)·디지털 혁신 등 주민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 내용을 주요 지표에 반영했다.평가는 지역마다 다른 행정 환경을 고려해 광역지자체와 시·군·구의 4개 평가군으로 나눠 상대평가 방식으로 진행했다.기초지자체의 경우 충남 아산시, 전남 화순군, 서울 관악구가 최우수기관으로 선정됐고, 경기 안양시, 전북 무주군, 서울 양천구 등 57곳이 우수기관으로 선정됐다.