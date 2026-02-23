대구독립운동기념관 건립 힘모은 보훈단체 "반드시 건립해야"

큰사진보기 ▲독립운동정신계승사업회와 광복회 대구지부는 23일 토론회를 열고 대구독립운동기념관 건립을 위한 시민 의견을 모았다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

일제강점기 독립운동이 가장 활발했던 대구에 독립운동기념관을 설치해야 한다는 요구가 다시 힘을 얻고 있다. 지역 보훈단체들은 대구독립운동기념관 분원 건립을 위해 힘을 모으기로 했다.독립운동정신계승사업회와 광복회 대구광역시지부는 23일 오후 항일독립운동체험학습관에서 독립운동 후손 등 100여 명이 참석한 가운데 '대구독립운동기념관, 왜 필요한가'를 주제로 포럼을 열었다.한준호 경상북도호국보훈재단 전 학예연구부장은 '대구독립운동기념관의 필요성과 구축 방향'에 대한 주제 발표에서 "대구·경북 독립운동은 1894년부터 1945년까지 줄기차게 이어졌으며 전국에서 가장 많은 독립운동가를 배출했다"고 강조했다.한 전 부장은 "대구는 달성친목회, 조선국권회복단, 광복회 등 결사운동이 활발하게 진행되었다는 특징이 있다"며 "결사운동은 1920년대 들어와 대한민국 임시정부, 서로군정서, 의열단과 관련을 맺으면서 꾸준히 전개되었다"고 강조했다.또 대구는 1919년 3월 8일 서문밖 시장(서문시장)을 시작으로 10일과 30일 등 대구·경북에서 3.1운동이 가장 먼저 일어난 곳이고 다양한 계층이 독립을 위해 일제의 무력 탄압에 맞서 적극적인 투쟁을 펼친 곳이라고 설명했다.한 전 부장은 "일제강점기 대구 지역의 독립운동은 애국계몽운동에서 출발하여 학생항일운동에 이르기까지 줄기차게 이어졌다"며 "독립이라는 하나의 목표 아래 이념과 사회적 지위를 극복하고 개방적인 자세로 조직을 결성하여 독립운동을 전개하는 대구 정신을 엿볼 수 있다"고 밝혔다.그는 "대구독립운동기념관은 대구지역 독립운동사의 상징성을 지닌 공간으로 대구 시민들의 정체성과 위상을 담아내는 공간이 되어야 할 것"이라며 "기념과 기억, 추모의 공간이자 역사교육의 장으로 만들어야 한다"고 강조했다.정인열 광복회 대구지부 사무국장은 "대구독립운동기념관을 만들자는 움직임은 지난 2020년 7월 (가칭)대구독립운동기념관건립추진위원회 발기인 대회를 계기로 본격화되었다"며 "대구시는 2022년 용역을 의뢰했고 대구 시민의 압도적인 지지 여론을 확인했지만 권영진 전 대구시장 퇴임으로 더 이상 진척을 보지 못했다"고 말했다.정 사무국장은 "이재명 정부 출범 뒤 더불어민주당을 중심으로 대구독립운동기념관 건립 논의가 재개되었고 지난해 12월 정청래 대표가 독립기념관법 개정안을 국회에 제출하면서 새 국면을 맞고 있다"고 설명했다.정 사무국장은 또 "일제강점기 대구형무소는 탄압받은 독립운동가의 정신과 흔적을 더듬고 기억하는 공간인 만큼 없어서는 안 될 역사 시설"이라며 "독립운동기념관이 들어설 경우 반드시 복원되어야 한다"고 말했다.그는 "서대문형무소, 평양형무소와 함께 3대 형무소였던 대구형무소에서 216명의 애국지사가 순국했고 수감 서훈 독립운동가도 2386명이나 된다"며 "대구독립운동기념관이 들어설 경우 대구형무소를 복원해 연계하고 교육의 장으로 활용해야 한다"고 강조했다.김능진 대구독립운동기념관건립추진위원회 위원장이 좌장을 맡고 이상호 독립운동정신계승사업회 공동대표와 오동욱 대구정책연구원 사회문화연구실장이 토론자로 나선 종합토론에서도 대구에 독립운동기념관 필요성을 논의했다.