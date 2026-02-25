[주장] 미 대사관 앞 1인시위, 시민의 당연한 권리다

큰사진보기 ▲원칙적으로 대응하고 나서야 겨우 미 대사관 옆 인도에서 1인 시위를 시작할 수 있었다 ⓒ 평화너머 관련사진보기

큰사진보기 ▲미 대사관 건물 옆에서 1인 시위중인 평화너머 전지예 공동대표. ⓒ 평화너머 관련사진보기

지난 23일, 평화너머 전지예 공동대표는 미국의 주한미군 서해 출격과 한미연합군사연습 강행 방침을 규탄하는 1인 시위를 하기 위해 서울 광화문 인근 미 대사관 앞으로 갔다. 한국 정부와의 충분한 협의 없이 이뤄진 주한미군의 군사 행동, 한반도 긴장을 높이는 연합군사연습 강행을 비판하는 최소한의 의사 표현이었다. 피켓 한 장을 들고 조용히 서 있으려던 그 순간, 경찰이 다가왔다."여기서는 1인 시위를 할 수 없다."근거를 묻자, 돌아온 답은 "외교공관 보호 의무"였다. 미 대사관 100미터 이내에서는 1인 시위도 안 된다는 식의 설명이었다.경찰은 근거로 외교관계에 관한 빈 협약 제22조 2항을 말한다. "접수국은 공관의 침입이나 손상을 방지하고 공관의 평온을 교란하거나 위엄을 손상하는 것을 방지하기 위하여 모든 적절한 조치를 취할 특별한 의무가 있다."그러나 국제법상 "적절한 조치(appropriate steps)"는 물리적 침입 방지, 폭력·기물 파손 방지, 안전 확보를 의미한다. 이는 비판이나 항의 표현 자체를 금지하는 권한이 아니다. '위엄(dignity)'의 손상 역시 난입, 모욕적·폭력적 행위, 물리적 위협 등을 뜻이다. 국제법 해석상 1인 시위는 '위엄 손상'에 해당하지 않는다는 것이 다수 견해다.2021년 6월 9일, 국가인권위원회는 "비엔나 협약은 공관 지역을 보호하고 공관의 안녕과 품위를 유지하기 위한 개괄적·일반적 의무를 의미하는 것이지, 공관 지역에서의 1인 시위를 금지하는 등 헌법상 국민의 기본권을 제한하는 근거로 보아서는 안 된다"고 지적했다. 또한 미 대사관 측의 경호 요청 역시 공관 보호 의무 강화를 요청한 것일 뿐, 공관 앞 1인 시위까지 전면 금지해 달라는 요청으로 해석할 수 없다고 밝혔다.결정적으로 2022년 1월 27일, 대법원은 "미 대사관 앞에서 1인 시위가 있다는 것만으로 공관 안녕이나 외교관 신체에 대한 침해가 발생한다거나 위험한 사태가 발생한 것이라 보기 어렵다"고 판결했다. 대법원은 정부의 상고를 기각했다. 당시 정부는 재판 과정에서 "2~5명이 시간적·공간적으로 함께 있었으므로 1인 시위가 아니라 미신고 집회"라고 주장했고, 설령 1인 시위라 하더라도 빈 협약에 근거해 장소를 옮기게 한 것은 위법이 아니라고 항변했다. 그러나 대법원(3부, 주심 안철상 대법관)은 하주희 변호사 등 민변 소속 10명이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 "원고 1인당 20만 원씩 지급하라"는 원심을 확정했다.2025년 9월 9일, 미 대사관 출입문 좌측에서 민주노총 양경수 위원장이 1인 시위를 진행했다. 트럼프 정부가 미국 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 노동자 300여 명을 체포·구금한 사건에 대한 규탄이었다. 또 9월 26~27일에는 진보당 당원들이 밤새 미 대사관 앞에서 릴레이 1인 시위를 이어갔다.워싱턴 D.C., 런던, 베를린 등 국제사회에서는 외교공관 앞 평화적 시위를 원칙적으로 금지하지 않는다. 공관 보호 의무는 폭력과 침입을 막으라는 의미이지, 시민의 비판을 차단하라는 조항이 아니다.주한미군이 대한민국 정부를 사실상 무시한 채 서해 출격을 단행하고, 한반도 긴장을 높이는 연합군사연습을 강행하겠다고 하는 상황에서 시민이 목소리를 내는 것은 당연한 권리다.