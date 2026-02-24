젊은 구두 장인을 다시 일어나게 한 할머니 손님의 부탁

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"월세 못 버티고 문 닫는 가게가 너무 많습니다. 처음부터 하나만 해서는 안 된다고 생각했습니다."

"인공지능 시대에도 이 일은 기계가 대체하기 어렵습니다. 사람이 살아가면서 필요한 직업군 중 하나라고 생각합니다."

지난 23일, 인천 구월동 롯데백화점 인근 구두 수선센터. 도장을 하나 파기 위해 잠시 들른 공간에서 예상치 못한 장면을 마주했다. 오래된 수선 기계와 가죽 냄새가 익숙한 자리, 보통은 중장년 장인이 앉아 있을 법한 자리에 젊은 구두 수선공이 있었다.호기심은 곧 인터뷰 요청으로 이어졌고, 그의 이야기는 인간극장처럼 길고 깊은 삶의 기록이었다. '구월동 수선화' 대표 최규민씨가 이 일을 시작한 지는 13년째다. 스물넷이던 2012년, 그는 원래 특전사 출신으로 직업 군인을 꿈꾸던 젊은이였다.그러나 휴가 중 작은아버지가 하던 구두 수선 일을 접하면서 인생의 방향이 바뀌었다. 다른 수선점을 찾아갔을 때 그는 충격을 받았다. 대부분 고령의 장인들이었기 때문이다. 그는 "저 분들이 언제까지 일을 할 수 있을까, 이 기술이 사라지겠다는 생각이 들었다"라며 "그렇다면 내가 시작하면 경쟁력이 있겠다고 판단했다"고 말했다.젊은 세대가 진입하지 않는 산업의 공백에서 그는 오히려 미래를 보았다. 그러나 젊은 구두 수선공에 대한 사회의 시선은 냉담했다고 한다. 그러나 직업에 대한 확신만은 흔들리지 않았다. 신발을 신지 않고 살아갈 수 없는 한, 이 직업은 사라지지 않을 것이라는 믿음이었다.구월동 수선대는 생각보다 훨씬 좁고 밀도 높은 공간이었다. 한쪽 벽면은 수백 개의 열쇠가 빽빽하게 매달려 있었고, 한 곁에는 도장들이 자리하고 있었다. 양옆 선반에는 신발 밑창, 가죽 조각, 공구들이 층층이 쌓여 있었다. 지금 자리는 그의 작은아버님이 20여 년을 하던 자리로, 그동안 쌓인 시간과 노동의 흔적이 공간을 가득 채우고 있었다.그 중심에 앉아 신발을 쥔 젊은 대표의 모습은 이질적이면서도 상징적이었다. 스마트폰과 SNS 시대의 청년이 아니라, 한 시대의 장인처럼 신발을 만지고 있었다. 좁은 작업대 위에서 고무와 가죽을 다듬는 그의 손놀림은 숙련되어 있었다. 작은 창으로 들어오는 거리의 빛과 대비되며 이 공간이 도시 속 또 다른 시간대에 속해 있는 것처럼 느껴졌다. 사라져가는 기술과 일상의 마지막 보루를 지키는 젊은 수문장처럼 보였다.청년 장인의 길은 순탄하지 않았다. 수선으로 번 돈을 모아 코인 노래방 창업에 투자했지만, 코로나19는 그 계획을 무너뜨렸다. 그런 그를 다시 일어서고 수선대를 지키게 한 것은 한 할머니 손님과의 기억 때문이었다.할머니 손님은 돌아가신 남편이 사준 신발을 고쳐 달라며, 영정 사진을 찍으러 갈 때 꼭 신고 싶다고 말했다고 한다. 평소 그는 "고쳐 신을 가치가 없으면 새 신발을 사라"고 권하는 현실주의자였지만, 그날 그는 신발이 단순한 닳아버린 헌 신발이 아니라 누군가에 걸어온 삶과 기억의 일부라는 사실을 처음 실감했다. 그때 받은 수선비는 지금도 금고에 보관되어 있다고 한다.그는 자신을 단순한 구두를 수리하는 장인이 아니라 하나의 브랜드 운영자로 규정한다. 상호를 만들고 로고를 제작했으며, 인스타그램과 블로그를 운영해 자신의 작업과 철학을 기록한다. 택배 수선도 받지만, 신뢰를 위해 수선 전·후 사진을 촬영해 고객에게 공유한다. "신발은 비싼 제품이 많습니다. 신뢰가 없으면 이 일은 할 수 없습니다" 그의 말이다.그가 맞서야 했던 또 다른 벽은 '장인은 나이가 많아야 한다'라는 인식이었다. 그는 "잘못된 경험을 40년 쌓은 사람보다 잘 배워서 1년 한 사람이 더 잘할 수도 있다"라고 말한다. 기술보다 학습 방식과 태도가 장인을 만든다는 그의 믿음은 고객들의 인식 변화를 통해 증명되고 있다.현실적인 생존 전략도 숨김없이 털어놓았다. 구두 수선만으로는 생계를 유지하기 어렵다는 판단에 도장과 열쇠 제작까지 배웠다. 컴퓨터에 익숙한 세대의 강점을 활용해 더 정교한 도장을 제작하고, 단일 업종으로는 버티기 어려운 현실에서 다기능 기술을 습득했다.그는 "쉽게 얻은 것은 쉽게 사라진다"라며 "실패하고 다치고 깨지면서 배운 것은 평생 잊히지 않는다"라고 말했다. 특전사 훈련에서 느낀 절실함과 사명감이 지금까지 그를 지탱하는 가치관이라고 덧붙인다. 두 아이의 아버지인 그는 자녀가 하겠다고 하면 기꺼이 찬성하겠다고 한다.그의 말에는 기술 노동의 미래에 대한 확신이 담겨 있다. 그의 목표는 확장이나 프랜차이즈가 아니다. 체인을 내는 것은 무책임하다고 생각한다. 자신을 믿고 찾아오는 손님들에게 끝까지 동일한 품질과 태도로 책임지고 싶다는 것이다. 힘이 다하는 날까지 같은 자리, 같은 손으로 수선을 이어가는 것이 그의 유일한 계획이다.구월동의 작은 수선대 위에는 단순히 낡은 구두가 아니라 한국 사회의 직업 편견, 기술 노동에 대한 가치관이 놓여 있다. 젊은 장인은 구두 뿐 아니라 세상의 편견을 수선하고 있었다. 그리고 그 수선은 오늘도 계속되고 있다.