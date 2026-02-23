급히 꺼내든 트럼프의 추가 관세, 곧바로 비난에 직면

큰사진보기 ▲20일(현지 시각) 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 도널드 트럼프 대통령이 하워드 러트닉 상무장관(오른쪽)과 존 사우어 법무차관(왼쪽)이 배석한 가운데 연방 대법원의 관세 부과 권한 남용 판결과 관련해 기자 회견을 하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

일방적인 '상호관세'가 위법 판결을 받자 미국이 곧바로 꺼내든 일률적인 임시 추가 관세는 아무도 환영하지 않고 있다. 실질적인 관세율이 더 높아진 나라도, 관세율이 낮아진 나라도 비판의 목소리를 내고 있다.중국 상무부는 23일 홈페이지에 게재한 기자 질문에 대한 대변인 답변을 통해 미국 대법원의 상호관세 위법 판결에 대해 "관련 내용과 영향에 대해 전면적인 평가를 진행중"이라고 밝혔다.상무부 대변인은 이어 "중국은 일관되게 모든 형태의 일방적 관세 부과 조치를 반대해 왔으며, 무역 전쟁에는 승자가 없고 보호주의에는 출구가 없다는 점을 거듭 강조해 왔다"라며 "미국의 보복 관세, 펜타닐 관세 등 일방적 조치는 국제 경제 무역 규칙을 위반할 뿐만 아니라 미국 국내법에도 위배되며, 모든 당사자의 이익에 부합하지 않는다"라고 논평했다.상무부 대변인은 "반복해서 증명돼 온 사실은, 중·미 양측이 협력하면 양측 모두 이익을 얻고, 대립하면 양측 모두 피해를 입는다는 것"이라며 "중국 측은 미국 측이 무역 파트너에 부과한 관련 일방적 관세 조치를 철회할 것을 촉구한다"라고 밝혔다. 또 "미국 측이 무역 조사 등 대체 조치를 준비 중이며, 이를 통해 무역 파트너에 부과한 관세를 유지하려 한다는 점도 주목하고 있다"라며 "중국 측은 이에 대해 긴밀히 주시하며 중국 측 이익을 단호히 수호할 것"이라고 밝혔다.미국이 중국산 제품에 부과해 온 상호관세 및 제재성 관세 등은 임시 추가 관세율 15%보다 훨씬 높았기에, 이번 조치로 인해 중국에 대한 실질적인 관세는 낮아질 것으로 평가된다. 하지만 중국은 미국이 관세를 무기로 쓰는 것 자체를 비판했다. 장기적으로는 무역법 301조를 동원해 고율 관세를 부과하겠다는 미국의 움직임도 경계했다.유럽연합(EU)도 상호관세 위법 판결 이후 미국이 취한 조치를 비판했지만, 중국과는 다소 결이 다르다. 일단 무역합의를 그대로 준수하라는 데에 방점을 찍었다.EU 집행위원회는 중부유럽 시각으로 22일 낸 성명에서 "현재 상황은 '공정하고, 균형이 잡혀 있고, 상호 이익이 되는' 대서양 횡단 무역 및 투자 실현에 도움이 되지 않는다"라면서 "합의는 합의다"라고 지적했다. EU는 "특히 EU 제품은 가장 경쟁력 있는 대우를 계속 누려야 하며, 이전에 합의된 명확하고 포괄적인 상한선을 초과하는 관세 인상은 없어야 한다"라고 강조했다.'공정하고, 균형이 잡혀 있고, 상호 이익이 되는'(fair, balanced, and mutually beneficial)이라는 표현은 지난해 8월 21일 발표된 미국과 EU의 무역합의 기본틀에 관한 공동성명 서두에 등장한 것으로, 현 상황은 공동성명의 원칙이 훼손됐다는 얘기다. 미국이 전 세계를 대상으로 임시 추가 관세를 부과해 유럽산 제품에 대한 관세율이 도로 올라가는 것은 합의를 위반한 것이며, EU도 관련 입법 절차를 재검토할 수밖에 없다는 뜻으로 풀이된다.베른트 랑게 EU의회 무역위원장 같은날 소셜미디어 X에 "턴베리 합의의 조건과 법적 기반이 달라졌다. 무역법 122조에 따른 새로운 관세가 합의 위반에 해당하지 않는지 의문"이라며 "적절한 법적 평가와 미국 측의 명확한 약속이 나올 때까지 관련 입법 절차를 중단할 것을 제안할 것"이라고 말했다.EU는 지난해 7월 상호관세 30%가 부과된 상황에서 미국과 협상해 EU가 미국에 6000억 달러 규모의 투자를 하고, 미국은 유럽산 제품에 대한 관세율을 30%에서 15%로 낮추기로 합의했다. 항공기 및 예비 부품 등 일부 유럽산 제품에 대해서는 관세를 완전히 면제했다.인도는 무역협상을 미뤘다. 로이터 통신의 22일 보도에 따르면, 인도 무역부는 미국에 무역사절단을 파견하려던 계획을 연기하고 현재까지 일정을 다시 잡지 않은 상태다. 인도는 3월 중 미국과 무역협정을 체결할 계획이었다.2월 초 미국과 인도는 잠정 합의를 이뤘다. 인도는 러시아산 원유 수입을 중단하고, 5년간 에너지, 항공기 및 부품, 귀금속, 기술 제품 등 미국산 제품을 5000억 달러어치 구매하기로 했다. 또 미국산 제품에 대한 무역장벽도 없애기로 했다. 미국은 제재성 관세 25%를 철회하고 기존 상호관세율 25%를 18%로 인하하기로 했다.호주는 미국이 상호관세 대신 부과한 임시 추가 관세를 면제받아야 한다고 주장하고 있다. 미국이 호주산 제품에 부과한 상호관세율 10%보다 높은 15%의 임시 추가 관세율을 적용받게 되었기 때문이다. 돈 패럴 통상관광부 장관은 지난 22일 성명을 통해 "(임시 추가 관세의) 영향을 평가하고 모든 선택지를 검토하고 있다"라면서 "우리는 이러한 정당화될 수 없는 관세에 대해 일관되게 반대해 왔다"라고 밝혔다.