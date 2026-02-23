눈부신 나를 발견하는 특별한 순간

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

고전이 오래도록 사랑받는 이유는 무엇일까. 단순히 오래됐기 때문은 아닐 것이다. 시대를 건너 살아남은 이야기에는 인간 존재의 본질을 건드리는 힘이 있다. 사회와 제도는 변해도 인간의 불안, 성장의 통증, 정체성에 대한 갈망은 크게 달라지지 않는다. 그래서 우리는 여전히 고전을 읽고, 또다시 그 의미를 묻는다.그 가운데에서도 유독 한국 독자들에게 각별한 작품이 있다. 바로 헤르만 헤세의 <데미안>이다. 수험생 필독서 목록에 오르고, '인생책' 설문에 빠지지 않으며, 청소년기와 청년기를 상징하는 작품처럼 언급된다. 그러나 이 작품을 끝까지 읽은 사람은 얼마나 될까. 그리고 그 의미를 충분히 이해했다고 말할 수 있는 사람은 또 얼마나 될까.<데미안>이 어렵게 느껴지는 이유는 상징과 개념이 복합적으로 얽혀 있기 때문이다. 선과 악의 이분법을 해체하는 카인의 재해석, 아프락삭스라는 신적 상징, 에바 부인의 존재, 그리고 싱클레어의 내면적 성장 과정은 단순한 줄거리 이상의 사유를 요구한다. 많은 독자가 책장을 덮은 뒤 "좋았던 것 같다"는 인상만 남기고 구체적 의미를 붙잡지 못하는 것도 그 때문일 것이다.이 지점에서 정여울의 ㅡ데미안 프로젝트>는 훌륭한 길잡이가 된다. 이 책은 <데미안>을 단순히 요약하거나 해설하는 데 머물지 않는다. 칼 구스타프 융의 분석심리학을 토대로, 헤세의 작품을 '자기 발견의 여정'이라는 관점에서 재해석한다. 특히 융의 핵심 개념인 '개성화'를 중심에 두고, 싱클레어의 성장 서사를 한층 입체적으로 풀어낸다.융 심리학에서 개성화란 에고가 무의식과 통합돼 셀프에 이르는 과정을 의미한다. 여기서 에고는 사회적 역할과 의식적 정체성을 가리키고, 셀프는 의식과 무의식을 모두 아우르는 전체적 인격의 중심이다. 인간은 성장 과정에서 사회적 규범에 적응하기 위해 '페르소나(가면)'를 쓰고 살아가지만, 어느 순간 그 가면과 진정한 내면 사이의 간극을 자각하게 된다. 개성화는 바로 그 간극을 인식하고, 억눌렸던 그림자와 대면하며, 내면의 전체성을 회복하는 과정이다.<데미안>의 싱클레어는 밝고 도덕적인 '아벨의 세계'와, 금지되고 두려운 '카인의 세계' 사이에서 갈등한다. 기존의 도덕 질서에 안주하는 삶과, 자신의 내면적 목소리를 따르는 삶 사이의 긴장이다. 정여울은 이를 단순한 성장통이 아니라, 개성화의 필연적 단계로 설명한다. 카인을 부정적으로만 보지 않고, 오히려 권력과 집단의 도덕에 순응하지 않는 독립적 영혼으로 재해석하는 관점은, 오늘날에도 유효한 질문을 던진다. 우리는 과연 타인의 시선이 아니라, 자신의 목소리에 귀 기울이고 있는가.또한 아프락삭스는 선과 악을 동시에 품은 상징으로 제시된다. 융 심리학에서 무의식은 단순히 어두운 영역이 아니라, 창조성과 생명력을 품은 근원적 에너지이기도 하다. 인간은 밝은 면만으로는 완전해질 수 없다. 자신 안의 모순과 어둠을 인정할 때 비로소 통합이 시작된다. <데미안 프로젝트>는 이러한 상징을 일상의 언어로 풀어내며, 독자가 작품을 추상적 개념이 아니라 '자기 삶의 문제'로 받아들이도록 돕는다.융은 개성화의 욕구가 특히 인생의 중반기에 강하게 나타난다고 보았다. 청년기까지는 사회적 적응과 역할 수행이 중요한 과제이지만, 중년 이후(40세)에는 '나는 누구인가'라는 질문이 더욱 선명해진다는 것이다. 직업과 가족이라는 외적 조건이 어느 정도 자리를 잡은 뒤, 인간은 비로소 내면의 공허와 마주하게 된다. 이때 자신만의 길을 찾으려는 욕구가 강해진다. <데미안 프로젝트>는 이러한 심리학적 통찰을 바탕으로, <데미안>을 청소년기의 책이 아니라 '다시 읽어야 할 어른의 고전'으로 자리매김한다.사람들이 <데미안>에 끌리는 이유는 어쩌면 우리 안에도 싱클레어처럼 불안하고 연약한 자아가 존재하기 때문일 것이다. 동시에 데미안처럼 단호하고 빛나는 존재를 갈망하기 때문이다. 누군가가 나를 구원해주기를 바라는 마음과, 결국은 스스로 깨어나야 한다는 자각 사이에서 우리는 흔들린다. 정여울은 데미안을 외부의 구원자가 아니라, '내면 깊숙이 잠들어 있는 또 다른 나'로 읽는다. 그것은 타인의 권위에 기대지 않고, 자신의 판단으로 세상을 해석하는 힘이다."새는 알을 깨고 나온다." 이 유명한 문장은 단순한 문학적 수사가 아니다. 융의 관점에서 보면, 알은 사회적 규범과 두려움, 습관과 편견이 만들어낸 경계다. 그 껍데기를 깨는 일은 고통스럽지만, 깨지 않으면 날 수 없다. 개성화는 안락함을 포기하는 대신, 진정한 자기 자신을 얻는 과정이다.내 마음속에 아직 깨지지 않은 알이 있다면, 반복되는 일상 속에서 '이 길이 정말 나의 길인가'라는 질문이 떠오른다면, <데미안 프로젝트>는 그 질문을 외면하지 않도록 도와주는 책이다. 고전을 다시 읽는다는 것은 과거로 돌아가는 일이 아니라, 현재의 나를 새롭게 해석하는 일이다. 눈부신 나를 만나는 일은, 타인의 기대에서 벗어나 자신의 목소리에 귀 기울이는 선택에서 시작된다. 그 선택을 고민하는 이들에게 이 책은 충분히 가치 있는 안내서가 될 것이다.