대통령도 지역에서 '한 달 살기'를 해보면 어떨까
지난 글에서 이재명 대통령의 지방 방문 의미를 짚으며 한 가지 생각이 이어졌다. 방문이 아니라 체류라면 어떨까. 일정 기간 지역을 순차적으로 살아보는 방식이 또 다른 가능성이 될 수 있지 않을까 하는 질문이다.
요즘 '제주 한 달 살기'가 하나의 문화가 됐다. 여행이 아니라 체류다. 시장을 다니고 동네 카페에 앉아 일하며 지역의 일상을 살아본다. 스쳐 지나가는 방문과는 전혀 다른 감각이다. 대통령도 지역에서 일정 기간 머문다면 어떨까.
지방은 짧은 일정으로는 잘 보이지 않는다. 의전 중심 방문으로는 지역의 결이 드러나기 어렵다. 그러나 생활 속 체류는 숫자로만 보던 현실을 다르게 보여줄 수 있다. 문을 닫은 학교, 불 꺼진 상가의 풍경과 동시에 여전히 남아 있는 공동체의 온기를 함께 마주하게 될 것이다. 이는 휴식이 아니라 정책 감각을 넓히는 경험이 될 수 있다.
대한민국은 균형발전을 포기한 적이 없다. 노무현 전 대통령의 행정수도 이전 시도는 세종특별자치시라는 결과로 이어졌다. 이재명 대통령 역시 세종 집무 구상을 밝힌 바 있다. 그렇다면 한 걸음 더 나아가 권역별 '순환 체류'도 상상해볼 수 있다.
예컨대 부산에 머물면 해양·물류 전략이, 광주에선 에너지와 AI가, 대구에선 제조 혁신 의제가 더 구체화될 수 있다. 생활이 동반될 때 지역 의제는 일회성 방문이 아닌 지속적 국정 과제가 된다.
물론 과제도 있다. 경호, 행정 효율, 비용 논란이 뒤따를 수 있다. 보여주기 정치라는 비판도 가능하다. 그러나 질문은 남는다. 지방 소멸을 방치하는 비용과 변화를 위한 비용 중 무엇이 더 큰가.
균형발전은 선언으로 완성되지 않는다. 권력이 머무는 공간이 넓어질 때 비로소 체감된다. 지방을 '찾아가는 곳'이 아니라 '함께 살아가는 공간'으로 바라보는 전환, 그 출발은 가장 높은 자리에서 시작될 수도 있다.
대통령이 잠시 다녀가는 시대를 넘어, 함께 머무는 시대를 상상해본다. 그것은 급진적 실험이 아니라 국가의 시선을 조금 넓혀보자는 제안이다. 지방을 살리는 일은 결국 국가가 어디에 서 있느냐의 문제이며, 그 질문은 대통령이 어디에 머무는가에서 다시 시작될지도 모른다.