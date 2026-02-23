대통령도 지역에서 '한 달 살기'를 해보면 어떨까

AD

대통령도 지역에서 '한 달 살기'를 해보면 어떨까지난 글에서 이재명 대통령의 지방 방문 의미를 짚으며 한 가지 생각이 이어졌다. 방문이 아니라 체류라면 어떨까. 일정 기간 지역을 순차적으로 살아보는 방식이 또 다른 가능성이 될 수 있지 않을까 하는 질문이다.요즘 '제주 한 달 살기'가 하나의 문화가 됐다. 여행이 아니라 체류다. 시장을 다니고 동네 카페에 앉아 일하며 지역의 일상을 살아본다. 스쳐 지나가는 방문과는 전혀 다른 감각이다. 대통령도 지역에서 일정 기간 머문다면 어떨까.지방은 짧은 일정으로는 잘 보이지 않는다. 의전 중심 방문으로는 지역의 결이 드러나기 어렵다. 그러나 생활 속 체류는 숫자로만 보던 현실을 다르게 보여줄 수 있다. 문을 닫은 학교, 불 꺼진 상가의 풍경과 동시에 여전히 남아 있는 공동체의 온기를 함께 마주하게 될 것이다. 이는 휴식이 아니라 정책 감각을 넓히는 경험이 될 수 있다.대한민국은 균형발전을 포기한 적이 없다. 노무현 전 대통령의 행정수도 이전 시도는 세종특별자치시라는 결과로 이어졌다. 이재명 대통령 역시 세종 집무 구상을 밝힌 바 있다. 그렇다면 한 걸음 더 나아가 권역별 '순환 체류'도 상상해볼 수 있다.예컨대 부산에 머물면 해양·물류 전략이, 광주에선 에너지와 AI가, 대구에선 제조 혁신 의제가 더 구체화될 수 있다. 생활이 동반될 때 지역 의제는 일회성 방문이 아닌 지속적 국정 과제가 된다.물론 과제도 있다. 경호, 행정 효율, 비용 논란이 뒤따를 수 있다. 보여주기 정치라는 비판도 가능하다. 그러나 질문은 남는다. 지방 소멸을 방치하는 비용과 변화를 위한 비용 중 무엇이 더 큰가.균형발전은 선언으로 완성되지 않는다. 권력이 머무는 공간이 넓어질 때 비로소 체감된다. 지방을 '찾아가는 곳'이 아니라 '함께 살아가는 공간'으로 바라보는 전환, 그 출발은 가장 높은 자리에서 시작될 수도 있다.대통령이 잠시 다녀가는 시대를 넘어, 함께 머무는 시대를 상상해본다. 그것은 급진적 실험이 아니라 국가의 시선을 조금 넓혀보자는 제안이다. 지방을 살리는 일은 결국 국가가 어디에 서 있느냐의 문제이며, 그 질문은 대통령이 어디에 머무는가에서 다시 시작될지도 모른다.