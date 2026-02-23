TK행정통합 특별법 국회 본회의 앞두고 반발 확산

큰사진보기 ▲대구경북 시민노동단체들은 23일 더불어민주당 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 졸속으로 진행되는 대구경북 행정통합 특별법을 즉각 중단하라고 요구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경북대구행정통합비상대책위는 23일 국민의힘 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 행정통합 반대 입장을 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

국회의 '대구경북(TK) 행정통합 특별법' 통과를 앞두고 대구경북 시민단체와 노동단체들이 "졸속 통합"이라며 반대한다고 밝혔다.대구시민단체연대회의와 민주노총 대구본부 등 시민사회단체들은 23일 더불어민주당 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 "TK 졸속 통합은 정치적 폭거"라며 "독소조항으로 가득한 특별법안을 폐기하고 졸속 통합을 중단하라"고 요구했다.이들은 국회 행정안전위원회가 지난 12일 대구·경북, 대전·충남, 광주·전남에 대한 행정통합 특별법을 통과시킨 것과 관련 "조항만 380여 개를 넘고 노동, 교육, 의료, 환경, 산업 등 해당 지역민들의 삶에 직접 영향을 미치는 내용으로 가득 찬 슈퍼 법안"이라며 "국회는 유관 상임위 논의를 거치지 않고 행정안전위원회 논의만으로 갈음하는 졸속 처리를 강행하고 있다"고 비판했다.이들은 "법안을 심의하고 통과시키는 가운데 정작 당사자인 대구시민, 경북도민의 의사는 무시되고 있다"며 "대구시는 4차례에 걸쳐 요식적인 설명회만을 개최했고 경북도는 그마저도 진행하지 않고 있다"고 비판했다.이어 "특별법이 포함하고 있는 독소조항에 대해서는 일언반구 없이 장밋빛 미래만을 이야기하고 있다"며 "지금과 같은 행정통합은 오히려 지역 내 격차, 불평등을 확산시키고 지역소멸과 이탈을 강화하게 될 것"이라고 우려했다.시민단체들은 특히 근로기준법을 무력화하고 파견법(파견근로자 보호 등에 관한 법률)을 허물어 비정규직을 양산하는 것, 영리병원을 짓고 병원들이 수익사업(부대사업)을 할 수 있도록 열어주는 것, 특목고와 영재학교를 양산하고 민간 국제인증(IB) 과정을 확대하는 것이 대구경북을 위한 것이냐고 따졌다.그러면서 "행정통합 특별법은 TK의 현재만이 아니라 미래도 개발이익에 팔아먹는 법안"이라며 "국회는 지금 당장 졸속으로 추진하고 있는 행정통합 특별법 통과를 중단하고 독소조항으로 가득 찬 법안을 폐기해야 한다"고 요구했다.경북대구행정통합비상대책위원회도 이날 국민의힘 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 "지금의 "광역권 행정통합'은 정책에 대한 기대보다는 깊은 갈등만 초래하고 있다"며 "원칙과 절차 없는 속도전에 국민의 의사가 무시되고 깊어지는 갈등으로 정책의 빛이 흐려지고 있다"고 주장했다.비대위는 "명확한 원칙 없이 추진된 행정통합은 성장과 힘의 논리에 따라 지역 내 발전 불균형만 심화시킬 것"이라며 "행정통합은 지역 내 균형발전을 바탕으로 초광역권이 경쟁하는 국토성장동력의 다변화를 위한 수단이어야 한다"고 강조했다.그러면서 ▲ 광역권 행정통합 기본법 마련 ▲ 국토균형성장 원칙 명시 ▲ 낙후지역 성장 등 균형발전 정책 명시 ▲ 권한과 특례 기초단체까지 이양 ▲ 민주적 절차를 통한 지역 간 갈등 최소화 등을 요구했다.이들은 특히 '선통합 후조율'보다 '선조율 후통합'으로 진행해야 한다며 대구경북 집권 정당인 국민의힘이 책임 있는 역할을 해줄 것을 촉구했다.강금수 대구참여연대 사무처장은 "행정통합이 먼저가 아니라 지방분권이 먼저"라며 "지방에 자치입법권, 자치재정권, 자치행정권을 모두 이양해야 한다"고 주장했다.이어 그는 "선거제도 개혁 없는 행정통합은 오히려 지방의 재앙이 될 수 있다"며 "지금의 행정통합은 대구경북의 발전을 위해서 하는 것이 아니라 어떤 정치적 목적이 전제되어 있는 것 아니냐"고 지적했다.강 처장은 "좋은 의지라 할지라도 방식이 잘못되면 나쁜 결과를 초래할 수 있다는 것을 정부 여당과 이재명 대통령도 새겨들어야 한다"며 "내일 예정된 본회의 의결을 중단하고 충분한 공론화를 통해 합의해야 한다. 행정통합 특별법 통과를 당장 멈추라"고 요구했다.