"서산초를 미래학교로"… 맹정호, 원도심 재생 승부수

저출산과 원도심 공동화로 학생 수가 줄어든 서산초등학교를 '그린스마트 미래학교'로 전환하겠다는 구상이 제시됐다. 단순한 학교 개축을 넘어 도서관·시민센터·교육지원청·근린공원·지하주차장을 한데 묶는 교육문화 복합화 사업이다. 원도심 활성화를 겨냥한 대규모 재구조화 구상이라는 점에서 관심이 모인다.맹정호 서산시장 예비후보는 최근 공약 발표를 통해 "수천 명이 다니던 서산초 학생 수가 현재 300명 안팎으로 줄었다"며 "노후화된 학교를 미래형 복합시설로 재탄생시켜야 한다"고 밝혔다. 서산초 부지(약 2만7700㎡)가 넓어 추가 부지 매입 비용이 크지 않다는 점도 근거로 들었다.맹 후보의 구상은 학교 교육시설은 교육부와 충남교육청이, 도서관·시민센터·공원·주차장 등은 문화체육관광부와 서산시, 충남도가 분담하는 방식이다. 재원 분산을 통해 예산 부담을 낮추겠다는 설명이다. 그는 "아이들이 원하는 맞춤형 방과 후 프로그램을 확대하고, 세대 간 교류를 촉진해 원도심의 정주 여건을 개선하겠다"고 말했다.선례로는 경기도 화성시의 '동탄중앙이음터'를 들었다. 학교 부지 안에 도서관과 체육관, 공동육아시설, 근린공원 등을 조성해 지역 커뮤니티 공간으로 활용하고 있다는 점에서 참고 모델이 될 수 있다는 것이다.다만 교육부와 지자체, 도교육청 간 재원 분담과 시설 운영 주체, 안전·관리 책임을 둘러싼 협의가 관건이다. 학교를 중심으로 한 복합화 사업은 지역 사회와의 공유라는 장점이 있지만, 교육 환경 침해 논란이나 운영비 지속 가능성 문제도 제기돼 왔다.맹 후보는 "교육부 장관과 직접 담판을 짓고, 충남교육청을 설득하겠다"라며 정치적 네트워크와 행정 경험을 강조했다. 또 "필요하다면 충남도지사·교육감 후보와 공동 공약으로 추진하겠다"라고 밝혔다.서산초 복합화 구상은 교육 정책을 넘어 도시 전략의 문제다. 원도심 쇠퇴를 공공 인프라 확충으로 돌파하겠다는 시도이지만, 실제로 학생 수 감소 추세를 바꿀 수 있을지, 또 다른 재정 부담으로 이어지지 않을지는 더 구체적인 계획과 시민 합의 과정에서 판가름날 것으로 보인다.