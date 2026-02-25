내란은 인정됐지만, 여전히 '왜 했는지' 모른다

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 2024년 12월 3일 밤 서울 용산 대통령실 청사에서 긴급 대국민 특별 담화를 하고 있다. ⓒ 대통령실 관련사진보기

'피고인 윤석열은 국회를 제압하기 위하여 대통령의 계엄 선포 권한을 이용하여 내란을 일으켰다. 하지만 그 목적은 알 수 없다.'

"피고인 윤석열로서는 위 모임 당시에도 정확히 '비상대권'이라는 구체적 표현을 사용하지는 않았더라도 위와 같은 부정적인 발언과 함께 적어도 비상대권의 행사를 암시하면서 그것이 필요하다는 취지로는 말을 했던 것으로 보인다."(판결문 728쪽)

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 긴급 담화를 통해 비상계엄을 선포한 가운데 2024년 12월 3일 밤 여의도 국회의사당 위에 헬기들이 떠 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"피고인 김용현조차도 대통령 관저에서의 대화에 대하여, 이 법정에 다른 피고인들에 대한 증인으로 출석하여 '(당시 대통령 관저에서 비상계엄에 반대한다는 취지로 피고인 윤석열에게 말한 사실이 있는지를 묻는 검사의 질문에 대해) 저는 대통령님의 결정이나 결심에 존중하는 입장이었습니다. (중략) 대통령님의 고유 권한인 비상계엄을 하시는 데 있어서 제가 그걸 왜 반대합니까? 저는 대통령님께서 하시는 일에 큰 힘은 안 되겠지만 작은 힘이 될 수 있도록 노력을 하는 것이 마땅한 일이라고 저는 생각합니다'라는 취지로 진술하였을 뿐, 피고인 윤석열이 비상계엄을 언급하지 않았다거나 자신이 비상계엄에 반대하였다는 취지의 진술을 하지 아니하였다."(판결문 730쪽)

큰사진보기 ▲19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

19일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)의 윤석열 내란우두머리 사건 1심 판결 결론을 요약하면 다음과 같다.이날 재판부는 선고 요지를 낭독하는 중간중간 "이 사건의 핵심은 군을 국회로 보낸 것"이라고 여러 차례 말했다. 12.3 비상계엄은 '헌법에 의하여 설치된 국가기관을 강압에 의하여 전복 또는 그 권능행사를 불가능하게 하는 것(형법 91조 2항)'이라는 국헌문란의 목적을 달성하기 위해 계엄군의 국회 투입이라는 폭동(형법 87조)을 일으킴으로써 내란에 해당한다는 법리를 강조하기 위해서였다.내란특검(특별검사 조은석)은 이미 지난해 12월 공소장 변경을 신청하며 그 답을으로 제출했다. 이를 설명하기 위해등을 근거로라고도 했다. 하지만라고 판단했다. 그 결과 윤씨가 김용현 전 국방부 장관과 군 출동 계획 등을 구체적으로 논의한고 봤다.내란은 맞는데, 왜 했는지 모른다는 어색한 결론은 어떻게 나온 것일까. <오마이뉴스>가 판결문 전문을 분석한 결과, 재판부는 명확한 모의 시기를 판단하기 어렵다고 평가했다. 다소 기계적으로 내란죄의 성립 여부에만 주목하여 법리, 관련자 진술 등을 살펴봤기 때문이다. 물론 형사재판의 핵심은 유무죄 판단이다. 하지만 법원이 한국 민주주의에 유례없는 위기를 야기한 12·3 내란의 역사적, 사법적 의미를 제대로 짚어내지 못했다는 아쉬움은 남는다.재판부는 우선 2024년 가을쯤에야 공범 사이에 '대통령이 계엄을 선포하여 국회를 제압한다'는 생각이 공유됐다고 봤다.였다. 재판부는 당시 '대통령이 한동훈을 총으로 쏴서라도 죽이겠다더라'는 곽종근 전 특전사령관의 증언은 믿기 어렵지만, 이 자리에 참석한 곽종근 전 사령관, 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수도방위사령관 모두 '대통령이 시국에 대한 불만 등을 발언했다'라고 진술한 데에 주목했다.모임 이후 상황도 묘하게 돌아갔다. 재판부는 ▲김용현 전 장관이 10월 초중순경 북한의 소위 '오물풍선 도발'과 관련해 곽종근 전 사령관에게 원점 타격을 언급하고 ▲이진우 전 사령관이 10월 7일경 휴대전화에 '군사경찰 특임대대'라는 메모를 작성해 김 전 장관에게 보고했으며 여인형 전 사령관과 계엄에 관한 대화를 나눴고 ▲여인형 전 사령관 역시 본인 휴대전화에 '포고령 위반 최우선 검거 및 압수수색' '결정적인 호기를 기다려야 함' 등을 메모한 점을 눈여겨봤다.은 흐릿했던 계엄의 윤곽이 좀 더 다듬어지는 자리였다. 재판부는 "곽종근, 이진우의 진술 내용에 따르면, 피고인 윤석열은 위 모임에서 '어떤 조치가 필요하다'는 취지로 말한 사실이 인정"되며 "피고인 김용현조차 '비상사태가 발생하면 특전사, 수방사 예하 부대가 어떻게 출동하고 임무를 수행하는지 확인하였다'는 취지로 진술했다"라고 했다. 따라서 이들은 "비상계엄 선포가 되는 경우를 전제로 출동 준비 태세를 대략적으로나마 확인한 것"이라고 봤다.그리고, 김용현 전 장관은 자신의 공관에서 여인형 전 사령관을 만난 뒤 함께 대통령 관저로 이동했다. 재판부는 이 자리에서 "비상계엄에 대해서 논의한 것으로 보인다"라고 평가했다. 결정적인 이유는 김용현 전 장관의 증언이었다.재판부는 최종적으로 "(피고인 윤석열은) 국회의 활동을 무력화시키기로 마음먹었던 것으로 보인다"라며 ""라고 정리했다. 2023년 12월부터, 2024년 봄 그리고 8월 초순까지 한남동 대통령 관저와 삼청동 안가 등에서 군 장성들과 여러 차례 만나면서 계엄을 준비했다는 특검 주장은 받아들이지 않았다.그런데 2024년 10월 1일 모임부터 공모 정황이 어느 정도 뚜렷해졌다는 판단은 재판부 스스로 밝힌 내란죄의 법리와도 어긋난다. 내란죄는 여러 사람이 공모·가담하는 범죄로, 국헌문란의 목적과 이를 위한 폭동 계획을 공유하고 인식했는지가 중요하다. 선고 당일 재판부는 그 공유와 인식 정도는 미필적, 즉 A로 인해 B가 발생할 수 있다고 인식하는 수준이면 충분하고, 암묵적인 경우도 가능하다고 했다. 하지만 판결은 달랐다.이 같은 결론은 가장 가까운 내란 관련 판례인 2015년 대법원의 이석기 사건 판결에 비춰봐도 맞지 않다. 이석기 사건 자체는 내란 음모와 선동죄가 주된 혐의지만, 윤석열씨 1심 판결을 짚어보는 데에 참고할 만한 내용이 있다. 당시 대법원은 피고인들이 대한민국 체제를 전복하기 위한 선전전, 정보전, 국가기간시설 파괴 등을 논의하긴 했지만, 일회성 토론에 그치는 등 내란 실행을 위한 합의에 이르진 않았다며 내란 음모를 무죄로 판단했다.재판부 역시 ① 3월 말 또는 4월 초 삼청동 안가 모임에 관한 신원식 전 국가안보실장의 증언, ② 5월 또는 6월경 삼청동 안가 모임에 관한 여인형 전 사령관의 증언을 볼 때 당시 윤씨가 비상대권, 비상조치를 언급한 것은 맞다고 인정했다.이라고 했다.하지만 재판부는 윤씨가 단순히 술자리에서 국회를 향한 반감을 드러낸 것만으로는 '국회 기능 마비'라는 국헌문란의 목적을 인정하기 어렵고, 비상대권이나 비상조치를 얘기한 정도로는 '계엄군 투입' 등 폭동을 계획했다고 평가하기 어렵다는 결론을 내렸다. 재판장 지귀연 부장판사는 직접 법정에서 ""라고도 말했다.재판부는고 지적했다. 문제의 모임들은 참석자들의 진술이 가장 강력한 증거다. 그런데 여인형 전 사령관과 김용현 전 장관 같은 공범은 물론 신원식 전 실장조차 '계엄이란 단어는 없었다'라고 말했고, 곽종근·이진우 전 사령관 등 모임 참석자들의 진술이 부분부분 엇갈렸다. 내란특검이 모의 시점을 앞당기는 핵심 근거로 제시한 '노상원 수첩' 역시 '계엄 이후에 작성했고, 중요한 것도 아니다'라는 노상원씨의 진술을 뒤집을 만한 다른 증거가 없었다.그 결과 특검이 '피고인 윤석열은 2023년 10월 이전부터 비상계엄을 준비하면서 정치적 반대세력을 일거에 제거하고 권력을 독점·유지하려고 했다'라고 규정했던이번 판결로 12·3 비상계엄이 내란이었음이 확인되고 각종 법리 문제들도 일단락됐지만, 특검으로선 아쉬움이 남을 수밖에 없는 대목이다. 장우성 특검보는 선고 후 취재진을 만나 "의미 있는 판결이었지만 사실 인정과 양형 부분에 상당한 아쉬움이 있다"고 밝혔다. 특검은 25일 사실오인, 법리오해 그리고 양형부당으로 항소했다.