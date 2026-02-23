'모의선거교육' 씨 말린 선관위...이젠 "모의선거, 민주 발전 자양분"

중앙선거관리위원회의 간부가 "모의선거교육을 통해 민주주의 발전을 위한 자양분이 되길 희망한다"라고 공개적으로 밝혔다. 23일 오후 징검다리교육공동체와 국회 교육위 고민정 의원(더불어민주당 간사)이 함께 연 '학교 모의선거교육 왜 필요할까?' 토론회 자리에서다.
교육선진국에서 일반화된 학교 모의선거, 우리나라에서도?
2020년 '학교 모의선거 금지' 결정으로 모의선거교육의 씨를 말렸던 중앙선관위가 태도를 바꾼 것으로 보여 '교육 선진국에서 일반화된 학교 모의선거교육'이 우리나라에서도 실현될 수 있을지 주목된다.
이날 국회에서 연 토론회에서 중앙선관위 선거연수원의 김은하 교육연수부장은 "모쪼록 향후 법적 근거가 마련되어 교육 현장에서 교원이 모의선거교육을 안정적으로 실시할 수 있는 기반이 조성되길 바란다"라면서 "학생은 모의선거교육을 통해 선거 과정에 대한 충분한 이해와 참여 의지를 높여 민주주의 발전을 위한 자양분이 되길 희망한다"라고 기대했다.
앞서, 중앙선관위는 2021년 5월 국회에 보낸 '정치관계법 개정의견'에서도 "선거권이 없는 청소년을 대상으로 실시하는 교육 목적의 모의투표(모의선거)는 허용해야 한다"라는 의견을 낸 바 있다. (관련 기사: '모의투표 금지'했던 선관위의 변신, 1년 만에 "허용해야"
https://omn.kr/1tgo0)
하지만 중앙선관위는 2020년 2월, 전체 위원회를 열고 '교육청과 교원이 실시하는 모의투표 금지'를 결정한 바 있다. 공직선거법 86조에 따라 "공무원인 교직원이 선거에 영향을 미치는 행위를 하는 것은 금지해야 한다"라는 설명이었다. 당시 국민의힘(미래통합당, 자유한국당) 국회의원들의 집중 공격을 받고 난 뒤 나온 것이었다.
이와 관련, 23일 토론회에서 김 교육연수부장은 "교육의 관점에서 실시하는 모의선거교육 자체와 정치적 중립성 위반 등 법적 제재의 대상이 되는 선거 개입의 문제는 엄격하게 분리해서 판단할 필요가 있다"라면서 "앞으로 모의선거교육이 허용된다면, 교육 현장에서 정치적 중립 의무를 가진 교사들의 걱정과 사회적 우려를 감안해 발생할 수 있는 다양한 문제에 대한 교육부의 명확한 기준과 지침이 마련되어야 할 것"이라고 제안하기도 했다.
이날, 교육부 황현정 민주시민교육과장도 "모의선거교육이 필요하다는 전제하에 법이나 제도적 기반이 마련될 필요 등에 대해 토론하고자 한다"라면서 "청소년 모의투표(모의선거)가 허용되려면 현행법의 개정을 통한 법적 근거 마련이 필요하다"라고 말했다.
고민정 "시민교육법 제정을 교육부와 준비, 이 법안 안에..."
이에 대해 고민정 의원은 "21대 강민정 의원(더불어민주당)이 모의선거가 가능하도록 법 개정안을 낸 바 있지만 임기 종료와 함께 폐기됐다"라면서 "당시엔 모의선거가 가능하도록 공직선거법의 개정안으로 넣어놨는데, 언제까지 공직선거법과 정당법 개정만 바라볼 수는 없어서 시민교육법 제정을 교육부와 준비하고 있다. 이 법안 안에 선거교육을 포함시키려 하고 있다"라고 설명했다.