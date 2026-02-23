"충남·대전 통합 가로막고 미래 말살하는 국민의힘 규탄한다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 ‘충남·대전통합 및 충청지역발전특별위원회’는 23일 오전 국회 본관 앞에서 대전시민과 충남도민 등 1500여 명이 집결한 가운데 ‘충남·대전 미래 말살하는 국민의힘 규탄대회’를 개최했다. ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

"충남·대전 행정통합 가로막고 지역발전 훼방 놓는 내란잔당 해체하라"

충남·대전통합특별시 설치법안이 오는 24일 국회 본회의 통과를 앞두고 있는 가운데, 법안 통과에 반대하고 있는 국민의힘을 향해 대전충남 주민들의 분노가 표출됐다.더불어민주당 '충남·대전통합 및 충청지역발전특별위원회'(상임위원장 황명선)는 23일 오전 국회 본관 앞에서 대전시민과 충남도민 등 1500여 명이 집결한 가운데 '충남·대전 미래 말살하는 국민의힘 규탄대회'를 열고 "충남·대전 행정통합 가로막고 지역발전 훼방 놓는 내란잔당 해체하라"고 목소리를 높였다.민주당은 충남·대전 행정통합 특별법이 국회 행정안전위원회를 통과해 법제사법위원회와 본회의 처리만을 앞둔 상황에서, 돌연 반대 입장으로 돌아선 국민의힘 지도부와 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사를 겨냥해 "선거 유불리에 따라 지역의 미래를 정치적 소모품으로 취급하고 있다"고 비판하며 조속한 법안 처리를 촉구했다.이날 현장에는 정청래 당대표, 한병도 원내대표, 이언주 최고위원을 비롯해 황명선 특위 상임위원장, 조승래 사무총장, 박정현 대전시당위원장, 이정문 충남도당위원장 등 당 지도부와 대전·충남 지역 국회의원들이 대거 참석해 "특별법의 조속한 통과"를 한목소리로 요구했다.정청래 대표는 "충남·대전 통합은 국민의힘이 먼저 제안하고 행정절차까지 밟아온 사안"이라며 "이제 와서 반대하는 것은 대전시민과 충남도민을 우롱하는 처사이자 청개구리 심보"라고 날을 세웠다.이어 "국토 균형 발전, 고향 발전을 위해 충남·대전 통합을 위한 양당 대표 회담을 제가 제안했다"며 "국민의힘은 자신들이 먼저 주장했던 통합에 대해 책임 있는 태도를 보여야 한다"고 주장했다.한병도 원내대표는 국회 논의 과정에서의 갈등을 언급하며 "얼마 전 행정안전위원회 법안 소위에서 야당 간사가 충남·대전(행정통합)을 공식적으로 빼자고 했다"며 "민심을 거부한다면 모든 책임과 들끓는 민심이 국민의힘에게 돌아갈 것"이라고 경고했다. 그러면서 "국민의힘은 처음 약속한 대로 시민과 도민의 명을 받들어 특별법 통과에 앞장서야 한다"고 말했다.황명선 상임위원장은 통합의 의미를 '국가 전략'으로 규정했다. 그는 "충남·대전 통합은 수도권 일극 체제를 극복하기 위한 국가 생존 전략이자 충청의 백년대계"라며 "선거 유불리에 따라 지역의 미래를 흔드는 국민의힘의 행태를 멈추라"고 말했다.박범계 특위 공동위원장은 "국가균형발전의 이념을 넘어 지방 주도 성장으로 나아가야 하며, 그 시작점이 대전과 충남이 될 수 있다"고 강조하면서 "김태흠 지사와 이장우 시장도 충남·대전 통합을 통해 대한민국 지방 주도 성장의 역사적 전환에 함께해달라"고 호소했다.박정현 대전시당위원장은 통합법안에 대한 '이중잣대' 문제를 지적했다. 그는 "대구·경북, 광주·전남법과 충남·대전법은 지역적 특성만 다를 뿐 재정 지원과 규제 개혁이라는 핵심 내용은 동일하다"며 "유독 충남·대전 법안만 가로막는 것은 명백한 지역 홀대"라고 주장했다.이정문 충남도당위원장도 "대구·경북 등 타 지역 통합에는 박수를 치면서 충남·대전만 반대하는 이유는 오직 정치적 계산 때문"이라고 비판했다.이날 규탄대회 참가자들은 '대구 경북은 YES, 충남 대전만 NO! 내란 잔당 국민의힘 규탄한다!', '충남 대전 홀대하는 내란 잔당 규탄한다!' 등의 구호를 외치며, 국민의힘 지도부와 장동혁 대표를 향해 "결단하라"고 촉구했다.끝으로 민주당은 결의문을 통해 "말로만 하는 통합이 아니라 법과 예산, 제도로 뒷받침되는 실질적 통합을 완성하겠다"며 법제사법위원회와 본회의 통과까지 "당력을 총동원하겠다"고 밝혔다.