유은혜 경기도교육감 예비후보 "거점형 직업고 운영하겠다"

유은혜 경기도 교육감 예비후보, 공약 발표 기자회견

유은혜 경기도교육감 예비후보가 23일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 첫 공약을 발표했다.유 예비후보가 발표한 공약은 특성화고에 관한 것이다. 유 예비후보는 "오늘 수원의 한 특성화고를 다녀왔다"며 "현장에서 확인한 것은 학생과 학부모의 불안이 노력 부족이 아니라 선택지가 실제로 좁아진 구조에서 비롯된다는 사실이었다"고 밝혔다.이어"학생들이 대학에 가야만 살아남는다는 불안을 떨치고 자신의 길을 개척할 수 있도록 교육청이 책임지고 실질적인 경로를 만들겠다"며 6가지 특성화고 혁신안을 발표했다.유 예비후보 혁신 전략은 학습 권리와 안전을 보장하는 기본교육과 학생별 진로·경력 로드맵 운영, 지역 전략산업 결합 거점형 직업고 운영, 피지컬 AI 직무 트랙 신설, 사람 중심 고숙련 직무 교육 확대, 현장실습의 교육청 책임 기준 확립 등이다.유 예비후보는 기초 학력인 문해·수해·탐구 능력과 마음 건강, 안전이 갖춰져야만 어떤 진로도 가능하다며 특성화고 학생들의 '기본 교육 권리'를 강조했다. 또한 학생의 경로 선택권을 보장하기 위해 학생별 '진로·경력 로드맵' 운영을 지원하기로 했다. 산업 변화 속도에 기민하게 대응하는 '거점형 직업고'운영도 중요 계획에 포함됐다.이와 함께 이재명 정부의 '피지컬 AI' 전략과 연계한 핵심 인재를 양성하겠다고 강조했다. AI가 범접할 수 없는 '사람 중심 고숙련 직무' 교육을 대폭 강화하기로 했다. 관련해 유 예비후보는 "AI가 아무리 똑똑해도 사라지지 않는 일을 해야 한다"며 공공안전(공무원·군인·경찰), 숙련기술(건설·설비·인테리어), 관계지향(돌봄) 분야 등 현장 변수가 크고 사람의 책임과 판단이 핵심인 영역에서 학생들이 독보적인 전문성을 갖춰 양질의 일자리를 얻을 수 있도록 돕겠다고 밝혔다.