지방선거 100일, 이재명 정부 시험대는 '부울경'

큰사진보기 ▲6.3 전국동시지방선거가 100일 앞으로 다가왔다. 23일 부산시선거관리위원회가 'D-100'이라는 숫자를 강조하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사(왼쪽)와 김두겸 울산광역시장(가운데), 박형준 부산광역시장(오른쪽). 현재 부울경 단체장은 모두 국민의힘 소속이다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

6.3 전국동시지방선거가 100일 앞으로 다가왔다. 광역·기초단체장과 지방의회를 꾸릴 의원들을 뽑는 자리이지만, 사실상 이재명 정부 출범 1년 만에 치르는 선거여서 민심의 방향에 관심이 집중된다. 특히 격전지로 꼽히는 부산·울산·경남(PK)에서는 여야가 서로 '탈환'과 '수성'에 사활을 걸었다.중앙선거관리위원회의 23일 기준 지방선거 예비후보자 명부를 보면, 부산·울산·경남의 광역단체장 선거는 아직 본격적인 경쟁 단계에 들어가지 않은 상황이다. 부산에서는 더불어민주당 이재성 전 부산시당 위원장, 경남에서는 국민의힘 조해진 김해시을 당협위원장과 진보당 전희영 경남도당 민생특별위원장이 각각 예비후보 등록을 마쳤다.울산은 민주당에서만 송철호 전 울산시장, 이선호 전 울산시당 위원장, 안재현 전 노무현재단 울산지역위 상임대표 등 3명이 경쟁 중이다. 진보당에서는 김종훈 전 동구청장이 직에서 물러나 울산시장 선거에 뛰어들었다. 그러나 경남을 제외하면 부산과 울산의 국민의힘 예비후보 등록자는 아직 한 명도 없다.그렇다고 조용한 선거로 갈 거라고 보는 이는 적다. 선거마다 풍향계로 불리는 세 지역 모두 여야가 당력을 집중할 것으로 예상된다. 쏠림이 강한 대구·경북이나 광주·전남과 달리 정치 지형에 변동 가능성이 있는 곳이기 때문이다. 국민의힘 '텃밭'으로 분류돼도 지난 2018년 한차례 민주당 광역단체장이 당선했고, 최근엔 여론조사마다 수치가 엇갈린다.대체로 양강 구도를 예상하는데, 일단 국민의힘에서는 박형준(부산)·김두겸(울산)·박완수(경남) 등 현역 광역단체장의 출마가 확정적이다. 이들은 당장 예비후보자로 등록하지 않고, 늦게 등판하는 과정을 밟는다. 선출직 공직자가 선거에 나오려면 5월 4일까지 직을 내려놓아야 하는데, 이른바 현역 프리미엄을 최대한 누리는 '4말 5초' 전략이다.부산에서는 해양수산부 장관을 지낸 전재수(부산 북구갑) 국회의원의 출마가 쟁점으로 떠올랐다. 출사표를 던진 건 아니지만, 여론조사마다 오차범위 밖 우세 결과를 보이면서 위기감을 느낀 국민의힘이 '통일교 의혹'으로 강한 견제구를 날리고 있다. 하지만 해수부 부산 이전 등 이재명 정부의 정책의 우호적 여론을 등에 업고 사실상 선언만 남았다는 평가가 지배적이다.이러다 보니 국민의힘 안에선 박 시장의 3선 도전만으로는 부족하다며 주진우(부산 해운대갑) 국회의원의 출마 시사 등 공천 경쟁 가능성이 나온다. 박 시장 단독 추대가 아닌 내부 경선 등으로 선거 흥행에 불을 지피고, 상대를 공략하며 보수 쪽으로 분위기를 띄우겠다는 것이다.경남에서는 박완수 도지사의 대항마로 김경수 대통령직속 지방시대위원장이 출마할 예정인데, 이미 민주당의 후보 면접 단계까지 진행됐다. 민주당은 김 위원장을 사실상 단일 후보로 보고 선거를 준비 중이다. <경남도민일보> 등에 따르면 김 위원장은 27일 청와대 행사를 끝으로 이달 말 직을 내려놓을 것으로 전해졌다.설날 직전 경남의 여론조사에서 도지사 선거는 박빙 분위기다. KBS가 케이스탯리서치에 의뢰해 지난 10~12일 무선전화 전화면접 방식으로 진행한 조사(경남도민 만 18세 이상 805명, 응답률 17.4%, 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위 누리집 참조)를 보면, 김 위원장이 30%, 박 지사가 29%로 서로 초접전양상이었다.국민의힘 소속인 김두겸 시장의 재선 도전을 유력시하는 울산은 특이하게도 민주당 주자 간 대결이 뜨겁다. 현재 3명의 예비후보 외에도 김상욱(울산 남구갑) 의원이 출마를 저울질하고 있다. 김 의원은 12.3 내란에 선을 그은 과정과 전국적 인지도로 최근 구도를 흔들 변수로 부상했다.ubc울산방송이 리얼미터에 의뢰한 지난 5~6일 여론조사(울산 만 18세 이상 1003명, 무선전화 ARS 방식, 응답률 7.2%, 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위 누리집 참조) 결과를 보면 양자 가상대결에서 김 시장과 김 의원은 각각 43.5%, 41.3%로 박빙이었다.석 달 뒤에 투표함을 열게 될 이번 선거에서 민주당과 국민의힘은 저마다 승리를 목표로 한다. 민주당은 세 지역이 험지여도 과거와 같진 않다며 광역단체장을 반드시 되찾겠다는 각오다. 윤석열 내란세력, 극우 심판 분위기 속에 전부 당선으로 이재명 정부의 국정동력을 확보하겠단 당위성을 앞세운다.반면 국민의힘은 정권 심판으로 맞대응하며 자리를 수성하겠단 의지가 강하다. 강경 주류인 장동혁 지도부가 '윤어게인'과 관계를 끊지 못하고 있지만, 정부여당과 대척점을 세우면 보수 재결집이 가능할 거라고 본다. 막상 민주당에 유리해 보여도 투표함을 깨면 다를 거란 지적이다.이를 놓고 차재권 국립부경대 정치외교학과 교수는 12.3 내란 평가와 '국정 안정', '정부 견제' 등이 선거의 핵심이 되겠지만, '샤이 보수'의 움직임도 향방을 가르지 않겠느냐고 전망했다. 차 교수는 "압도적 경쟁력 후보가 없다는 건 국민의힘에 가장 큰 고민거리"라면서 결국 제1야당이 보수 결집에 매달리게 될 것으로 내다봤다. 그는 "부울경 선거 민심은 대개 (정국의) 바람에 영향을 받아왔고, 막판 결집이 항상 변수였다"라고 말했다.