울산 동구에서 출사표 던진 진보당 "진보행정 더 키우겠다"

진보당 울산동구 예비후보들이 23일 함께 예비후보 등록을 마친 후 울산동구선관위 앞에서 기자회견을 열고 "주민의 삶에 깊이 다가가는 진보행정을 더 키우겠다"고 밝혔다.

지난 2022년 지방선거 때 울산 동구에서 구청장을 배출한 진보당이 이번엔 김종훈 해당 구청장에 이어 박문옥 현 구의원이 2026년 지방선거 동구청장 출사표를 던졌다. 조선산업이 밀집된 울산 동구는 노동자 표심을 바탕으로 한 진보 정치가 활발한 지역이다.진보당은 울산 동구에서 박문옥 구청장 후보를 필두로, 방어·화정·대송동에 권기백(시의원), 조성희(구의원) 후보, 전하1·2·일산동의 이성규(구의원) 후보, 남목1·2·3동의 이은주(시의원), 박인경(구의원) 후보가 '동구 원팀'을 구성했다.진보당 울산 동구 후보들은 23일 함께 예비후보 등록을 마친 후 울산동구선관위 앞에서 기자회견을 열고 "주민의 삶에 깊이 다가가는 진보행정을 더 키우겠다"고 밝혔다.이들은 "그동안 울산 동구는 조선산업의 위기와 함께 지역사회 전체가 거센 풍파를 겪어왔다"며 "노동자들은 정든 일터에서 밀려났고, 희망을 찾지 못한 청년들은 동구를 떠났으며 문을 닫는 상가들이 늘어가는 사이, 급증한 외국인 노동자들은 저임금과 열악한 환경 속에 방치되었다"고 상기했다.이어 "준비되지 못한 문화적 토양 속에서 외국인 노동자들은 지역 공동체와 하나로 어우러지지 못한 채 겉돌아야만 했다"며 "이 위기의 파도를 넘어 동구를 지켜낸 힘은 바로 '진보행정'이었다"고 짚었다.진보당 울산동구 후보들은 "우리는 주민의 작은 목소리에도 귀를 기울였고 주민의 힘을 하나로 모으는 행정을 통해 주민의 뜻이 곧 정치와 행정이 되는 진정한 주민자치를 실현했다"며 "주민대회로 '하청노동자 지원조례'를 직접 일궈냈고, 아이들의 상상력을 담아 놀이터를 새로 지었으며 노동이 당당히 존중받고, 어르신이 공경받으며, 우리 아이들이 마음껏 뛰노는 동구를 차근차근 만들어 왔다"고 밝혔다.그러면서 "이제 울산 동구는 멈춤 없는 변화로 한 단계 더 높이 비상해야 할 때"라며 "먼저 동구가 '양질의 일자리'를 만드는 거점이 되어 새로운 울산의 심장으로 다시 뛰게 하겠다. 주민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '섬김의 정치', 진보행정의 꽃을 더 활짝 피워내겠다"고 강조했다.또한 "국민이 지켜낸 민주주의의 가치를 잇고, 시민이 주인이 되는 새로운 울산을 만들기 위해 온 힘을 다해 뛰겠다"며 "주민의 허리가 펴지는 동구, 아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 동구, 청년이 꿈꾸고 어르신이 편안한 동구를 만들겠다"는 각오를 밝혔다.