대전연대 "국회는 '행정통합 특별법' 본회의 처리 중단하라"

대전시민사회단체연대회의는 3일 성명을 내고 "국회는 '행정통합 특별법' 본회의 처리를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

국회가 24일 본회의에서 '행정통합 특별법' 처리를 예고한 가운데, 대전시민사회단체연대회의(대전연대)가 "거대 양당의 속도전 속에 지역 시민들은 행정통합의 실체적 내용을 모른 채 입법 속도에 휩쓸리고 있다"며 본회의 처리를 즉각 중단하라고 촉구하고 나섰다.대전연대는 23일 성명을 내고 "권력을 감시하고 주민의 삶을 지켜야 할 지방자치가 정치권의 당리당략에 의해 훼손되고 있다"며 "현재 강행 처리되려는 행정통합 법안은 심각한 독소조항과 한계를 내포하고 있다"고 주장했다.대전연대는 특히 "단체장으로의 과도한 권력 집중을 통제할 견제 장치가 전무하다"고 지적하며 "현재 한국 지방자치의 고질적 병폐인 '강시장 약의회' 구조를 바로잡기 위한 제도적 보완이 특별법안에는 전혀 반영되어 있지 않다"고 비판했다.그러면서 "시장 권한을 분산하고 의회와 시민사회의 감시 기능을 강화하기 위해 '시장-부시장 러닝메이트제 도입', '감사위원회의 의회 귀속', '실질적 권한을 갖는 시민의회 도입' 등 지역 내 권력 분산 장치가 반드시 선행되어야 한다"고 촉구했다.대전연대는 '지역 내 불균형' 문제도 제기했다. 이들은 "균형 발전은 전 국토 수준을 넘어 '지역 내 균형 발전'까지 포괄해야 하지만, 본 법안은 이에 대한 대책이 백지상태"라며 "법적 안전장치가 없으면 기존 지역 내 대도시로의 자원 쏠림 현상을 유발해 심각한 내부 불균형을 초래할 것"이라고 경고했다.또한 대전연대는 통합 특별법의 개발 특례 조항을 두고 "난개발과 생태환경 파괴를 부추기는 특례조항 투성"이라며 "개발과 성장의 논리에 매몰된 각종 특례조항은 농산어촌의 무분별한 난개발과 심각한 생태환경 파괴를 초래할 것이 분명하다"고 주장했다. 이어 "주민의 주거환경을 악화시키고 자본의 배만 불릴 개발 관련 특례조항들은 즉각 폐기되어야 한다"고 밝혔다.대전연대는 교육 분야에 대해서도 "공교육 체계의 붕괴와 교육 현장의 극심한 혼란이 우려된다"고 밝혔다. 이들은 "국제학교, 외국인학교, 영재학교 설립 등 사교육 부담을 가중시키고 공교육의 근간을 흔들 조항들이 포함되어 있다"며 "출생율 저하의 주요한 요인 중 하나는 사교육비 부담인데, 이번 행정통합은 그러한 사교육을 권장하는 듯한 조항이 다수 포함되어 있다"고 지적했다.또 "교육자치와 관련해 권한 주체를 '단체장 또는 교육감'으로 모호하게 명시한 다수의 조항은 통합 이후 두 권력 간의 치열한 권한 다툼을 유발해 교육 현장의 혼란만 가중시킬 것"이라고 주장했다.대전연대는 통합 이후 선거제도 문제도 '치명적 결함'으로 지목했다. 이들은 "지방선거가 100여 일도 채 남지 않은 시점에서 통합 광역의회와 기초의회 선출에 대한 아무런 룰이 정해지지 않았다"며 "특히 기초의회의 경우 같은 선거에서 다른 기준으로 의원이 선출되는 치명적인 법률적 결함마저 안고 있다"고 주장했다.대전연대는 대안으로 "다양성 확보를 위해 '기초의원 완전 비례대표제'를 도입하고, 광역의원은 비례대표 비율을 30%까지 확대하며 보정의석을 반영해 선거의 비례성을 획기적으로 높여야 한다"고 제시했다.아울러 "무리한 '통합'만이 지방분권의 유일한 해답이 아니"라며 "해외의 수많은 연합 사례처럼, 기능적 연합을 통해서도 충분히 문제를 해결할 수 있다"고 주장했다. 그러면서 "거대 양당은 효과도 불분명한 행정통합을 최소한의 주민 숙의 절차는 논의조차 없이 밀어붙이고 있다"며 "이런 방식의 통합은 결과적으로 기대효과를 상쇄시키고 사회적 비용이 증가하는 결과를 낳을 것"이라고 밝혔다.대전연대는 끝으로 "국회는 24일로 예정된 본회의 강행 처리를 멈추고, 원점에서 재논의하라"고 촉구했다.