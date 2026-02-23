광주 폐렴·자살 사망률, 전국보다 높아

큰사진보기 ▲2025 광주시민의 올해의건강 지표 요약 표. ⓒ 광주광역시 공공보건의료지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 전국 및 광주광역시 주요 사망원인별 사망자 수·비율. ⓒ 광주광역시 공공보건의료지원단 관련사진보기

광주광역시 폐렴 사망률과 자살 사망률이 전국 사망률보다 높은 것으로 조사됐다.23일 전남대학교병원이 위탁 운영하는 광주광역시 공공보건의료지원단이 최근 발간한 '2025 광주시민의 올해의 건강'에 따르면 지난 2024년 기준 광주광역시의 주요 사망 원인은 암(23.7%), 폐렴(10.7%), 심장질환(7.7%), 뇌혈관질환(5.8%), 자살(4.6%) 순이다.전국적으로 암(24.8%)과 심장질환(9.4%), 폐렴(8.4%) 순으로 사망자 비율이 높은 것과 달리 광주는 폐렴 사망자 수가 암 다음으로 높지만, 심장질환 사망자 비율은 낮았다.폐렴 사망률의 경우 7대 특·광역시 중에서 가장 높았다.자살 사망률 역시 인구 10만 명당 26.2명으로, 전국 사망 비율(24.6명)보다 높았다. 5개 자치구 중에서는 동구가 31.1명으로 가장 많았다.전체 연령표준화사망률은 10만 명당 308.6명으로 전년 대비 0.4명 증가했다.현재흡연율은 16.7%로 전년(18.3%)보다 감소했지만, 연간 음주자의 고위험 음주율은 16.3%로 같은 기간 2.0%P 증가했다.처방받은 약을 제대로 투약했는지를 알 수 있는 1년 후 고혈압 투약 순응률은 62.3%로 7대 특·광역시 중 두 번째, 진단 후 개선 상태를 알 수 있는 1년 후 당뇨병 조절률은 47.2%로 가장 낮았다.고혈압 약을 제대로 먹지 않고, 당뇨병 치료를 제대로 하지 않는 비율이 높다는 것을 의미한다고 공공보건의료지원단 측은 설명했다.10만 명당 입원실 병상 수는 2677.3개로 전국에서 가장 많았으나, 한방병원 병상 비율이 15.4%로 7대 특·광역시 중 가장 높았고, 고난도·중증 처치가 가능한 상급종합병원 병상 비율은 4.8%로 가장 낮은 수준이었다.이에 대해 공공보건의료지원단 관계자는 "병상수급계획에서 병상 종별 구성의 재조정 필요하다"며 "특히 급성기·중증 환자 대응을 위한 상급종합병원, 급성기 병상 비중을 확대하는 방향의 병상수급계획 검토가 요구된다"고 말했다.또 "아울러 폐렴 사망률이 높은 특성을 고려할 때, 노인성 호흡기 질환에 대한 대응 역량 강화를 위한 전용 병상 확충이나 권역 단위 호흡기 전문 진료체계강화 등 관련 인프라 확충 필요성도 함께 제기된다"고 덧붙였다.한편 '광주시민의 올해의 건강'은 지역의 건강 현황을 진단·모니터링하기 위해 매년 발간되는 연례보고서다.공공보건의료지원단은 해당 지표를 바탕으로 광주 내 공공병원의 공공보건의료계획과 보건소의 지역보건의료계획 수립을 지원하고, 관련 정책 논의를 위한 기초자료를 제공하고 있다.'광주시민의 올해의 건강' 보고서는 광주광역시 공공보건의료지원단 홈페이지 내 '연구·정책정보' 및 '발간자료'에서 열람할 수 있다.