대구시의회 "권한 없는 TK통합 반대"에 공무원노조 "이제 와서?"

대구경북 행정통합 특별법이 국회 통과를 앞둔 가운데 대구시의회가 23일 기자회견을 열고 졸속 통합을 반대한다고 밝혔다.

대구경북 행정통합 특별법 국회 통과를 앞두고 대구시의회가 '졸속 통합'이라며 반대 입장을 밝혔다. 하지만 공무원노조는 "진정성 없는 반대"라며 시의회를 맹비난했다.대구시의회는 23일 오전 시의회 현관 앞에서 기자회견을 열고 "권한 없는 통합은 빈껍데기"라며 "졸속 행정통합 강행에 단호히 반대한다"고 밝혔다.시의회는 "대구경북 행정통합은 수도권 일극체제를 극복하고 지역의 산업 구조를 전환하기 위한 시대적 과제"라며 "통합의 대의에는 절대 공감한다"고 전제했다.다만 지난 2024년 12월 찬성 입장을 밝혔을 당시와 현재 국회에서 논의 중인 통합특별법의 취지와 내용이 크게 달라졌다고 주장했다.시의회는 "당시 통합에 동의한 것은 중앙 권한의 실질적 이양과 핵심 특례, 안정적 재정 기반이 법률로 담보되는 '진정한 통합'을 전제로 한 결단이었다"며 "지금 국회에서 추진되는 통합특별법 수정안은 다수 핵심 특례가 삭제되거나 임의규정으로 완화됐고 권한 이양은 충분히 담기지 않았다"고 지적했다.정부가 매년 5조 원씩 4년간 총 20조 원을 지원하겠다고 약속한 재정 인센티브 역시 법안에 명확히 규정되지 않았고 재원 조달 구체화되지 않아 "속 빈 발표에 불과하다"고 비판했다.특히 의회 통합에 대한 제도 설계가 제대로 마련되지 않았다는 점을 문제로 들었다. 현재 대구 33석, 경북 60석이라는 구조적 비대칭 상황에서 통합이 이뤄질 경우 대구시민의 대표성과 정책 영향력은 약화될 수밖에 없고 이는 선거권 평등과 대의민주주의 원칙에도 배치된다는 주장이다.시의회는 ▲20조 원 재정 지원 약속 ▲의원 정수 비대칭 보완 ▲권한 이양과 핵심 특례 보장을 요구하며 "권한과 재정이 비어 있고 대표성의 균형이 무너진 통합에 동의할 수 없다"고 밝혔다.이만규 대구시의회 의장은 "2024년 12월 통합에 찬성했던 것은 중앙정부의 실질적인 권한 이양과 튼튼한 재정 특례가 뒷받침된 '진정한 통합'을 전제로 한 대구경북 미래 청사진을 보았기 때문"이라며 "당시와 지금이 다르기 때문에 반대할 수밖에 없다"고 말했다.이 의장은 "현재 국회 법안에는 20조 재정 인센티브는 언급조차 없고 재정 특례와 권한 이양의 주요 조항 역시 상당 부분 빠져 한마디로 숫자만 요란한 '속 빈 강정'이 되어버렸다"면서 "20조 재정지원 명문화, 의원정수 문제가 해결되지 않는 통합에 반대한다"고 덧붙였다.대구시의회의 뒤늦은 행정통합 반대에 대구시공무원노조는 "이제 와서 반발하느냐"며 "(국회에) 제출된 법안이 마구잡이 삭제될 것을 몰랐다면 무능이고 알았다면 대구시민을 기망한 것"이라고 비판했다.노조는 "대구시의회의 과오는 지난해 이미 잘못된 동의안을 그대로 인정해 특별법안 통과를 도와준 것"이라며 "무책임을 넘어 한심하기 짝이 없다"고 말했다.이어 "그동안 대구시의회는 공무원과 시민사회의 우려에도 불구하고 침묵했다"며 "더 나아가 TK(대구경북) 통합은 역사적 과제라며 한껏 들떠 무조건 밀어붙이기에 전력을 다하지 않았던가"라고 비판했다.그러면서 "특별법 통과에만 집중하는 방식으로는 시민 동의를 얻기 어렵다는 말을 한다"며 "통합 반대 목소리는 물론 대구시에 견제 한 번 제대로 못한 의회가 할 말은 아니지 않는가"라고 주장했다.또 대구시의회가 집행부에 대해 '의회에 사전협의와 논의 절차를 거치지 않았다'고 한 것과 관련해선 "시민의 목소리와 의사를 묻지 않아도 되도록 만든 시의회의 자기모순이며 심각한 자가당착"이라고 비판했다.이어 "대구시의회의 잘못은 이미 홍준표 전 시장 때인 지난 2024년 12월 동의한 내용을 그대로 가져와 절차를 거친 것으로 인정해준 것부터 시작된다"며 "대통령의 제안과 정부의 지원 약속만을 믿고 제대로 된 논의조차 없이 그대로 받아들이지 않았던가"라고 따졌다.노조는 "지금이라도 반대의 외침이 진정성을 가지려면 말이 아니라 행동으로 보여야 할 것"이라며 "국회 본회의를 앞둔 상황에서 시의회가 공식 입장을 분명히 하고 국회를 방문하여 대구시민의 이름으로 껍데기뿐인 통합을 당장 중단할 것을 요구해야 한다"고 촉구했다.