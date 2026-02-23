'의미 잃은' 대전 진보교육감 후보 단일화... 2명만 등록

큰사진보기 ▲대전지역 50여개 단체가 참여하고 있는 '대전미래교육을 위한 대전시민교육감 단일화기구' 출범 기자회견 장면(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주진보 성향 대전교육감 예비후보 5명. '미래 교육을 위한 대전시민교육감 단일화 시민회의'는 이들을 대상으로 23일 까지 후보 단일화를 위한 경선 후보 등록을 받았으나 강재구·성광진 2명의 후보만 등록했다. 맹수석·정상신 후보는 불참했고, 김한수 후보는 '불출마'를 선언했다. 사진은 왼쪽 부터 성광진 대전교육연구소장, 맹수석 충남대 법학전문대학원 명예교수, 정상신 대전미래교육연구소장, 강재구 건양대 의과대학 교수, 김한수 전 배재대 부총장. ⓒ 장재완 관련사진보기

대전지역 50여개 단체가 참여하고 있는 '미래 교육을 위한 대전시민교육감 단일화 시민회의'(상임대표 양해림, 이하 시민회의)가 추진하는 대전 민주진보 교육감 후보 단일화에 5명 중 2명만 참여, '반쪽'로 전락해 의미를 잃고 말았다.시민회의는 대전·충남 행정통합 논의가 급물살을 타는 상황에 대응해 대전민주진보교육감 후보 단일화 일정을 당초 4월 15일까지로 잡았던 단일화 일정을 3월 둘째 주로 앞당기기로 결정한 뒤, 23일 오후까지 후보 등록을 마감키로 했다. 이후 후보 정책 토론을 진행한 뒤, '여론조사' 또는 '여론조사+선거인단 투표'를 통해 최종 단일후보를 선출할 예정이었다.하지만, 23일 오후 3시 현재 후보 단일화에 동의, 등록 서류를 제출한 후보는 강재구 건양대 의과대학 교수와 성광진 대전교육연구소장 2명뿐인 것으로 확인됐다. 그런데 지난 19일 김한수 전 배재대 부총장이 '불출마'를 선언했고, 맹수석 충남대 법학전문대학원 명예교수와 정상신 대전미래교육연구소장은 '불참'을 알려왔다는 것.당초 5명의 후보를 대상으로 대전 민주진보 교육감 단일 후보를 선출할 예정이었던 시민회의는 당혹스럽다는 입장이다. 강재구·성광진 2명의 후보로 단일화 일정을 계속 진행하는 것은 사실상 의미가 없기 때문.불참을 선언한 맹수석·정상신 예비후보는 충남·대전 행정통합이 추진되고 있는 상황 속에서 대전지역 후보만을 대상으로 한 단일화는 의미가 없다는 입장이다.맹수석 예비후보는 이날 시민회의에 전달한 입장문을 통해 "단일화 후보 선정 과정을 잠정적으로 중단해 달라"고 요구했다.맹 예비후보는 "저는 그동안 일관되게 민주진보 진영의 교육감 후보 단일화 필요성에 공감하고, 그 진행 과정에 적극 참여해 왔다. 지금도 '동일한 입장'"이라면서도 "그러나 대전·충남 간 행정통합이 가시권 안에 들어오고 있는 시점에, 현재 '시민회의'가 추진하고 있는 과정에 몇 가지 우려할 만한 점이 있어 절차 진행을 잠정적으로 중단할 것을 요구한다"고 밝혔다.맹 예비후보가 우려하는 점은 ▲대전충남 통합 추진에 따라 충남을 포함한 통합 교육감 후보 단일화가 진행돼야 하는 점 ▲대전만의 후보 단일화가 복수교육감 체제를 염두에 둔 것으로 오해할 수 있는 점 ▲단일화 일정 및 방식에 대한 후보자 간 공통된 논의가 없었던 점 등이다.정상신 예비후보도 별도로 발표한 입장문을 통해 "저는 진보교육으로 교육정책 방향을 전환하는 것이 현재 대전교육, 나아가서 우리 교육의 대전환을 위한 동력이 될 수 있다고 굳게 믿고 있으며, 진보다운 진보교육을 실현하기 위해서 그동안 연구 활동과 홍보 활동에 노력해 왔다"면서도 "다만 여러 이유로 후보단일화 과정에 참여할 수 없게 되어 안타깝게 생각한다"고 밝혔다.정 예비후보가 밝힌 이유는 ▲시민회의가 제시하는 '내부 경선의 일정과 방식에 따를 것'과 '서약을 어기는 경우 민·형사상의 책임을 질 것'이라는 규정의 서약서에 서명하기 어려운 점 ▲충남대전통합특별시 법안 통과가 예상되는 상황 속에서 대전만의 후보 단일화가 의미가 없는 점 등이다.정 예비후보는 "진보교육감 후보 단일화 과정은 어느 분야보다 더 공정하고 합법적으로 이루어질 때, 교육자치의 좋은 출발점으로써 의미를 찾을 수 있다"며 추후 대전·충남 진보교육감 후보 모두가 참여해 단일화 시기와 절차, 방안을 논의해 새롭게 단일화를 추진하자고 제안했다.이러한 상황에 대해 시민회의 관계자는 "당초 5명의 예비후보를 대상으로 후보 단일화 일정을 진행할 예정이었으나 2명의 후보만 참여하게 돼 당혹스럽다"며 "앞으로 어떻게 할 지는 내부 회의를 통해 결정하겠다"고 말했다.