장애인 의료 접근성 높인다...2030년까지 전국에 '장애친화병원' 운영

큰사진보기 ▲이스란 보건복지부 제1차관이 23일 세종시 정부세종청사에서 이재명정부의 장애인 건강정책 추진방향을 담은 제1차 장애인건강보건관리 종합계획을 발표하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

내년부터 장애인 전용 의료서비스를 맡는 '장애친화병원'이 각 시도에 생긴다. 오는 2030년까지 전국 8개 시도에 생기는 이곳에서 장애인은 진료 전 과정을 제공 받을 수 있고, 퇴원 후 관리까지 정부가 책임진다.23일 보건복지부는 이같은 내용을 담은 '제1차 장애인 건강보건관리 종합계획(2026~2030)'을 발표했다. 장애인 의료 접근성을 높이기 위한 정부 차원의 첫 종합계획으로, 2017년 '장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률' 시행 이후 9년 만에 마련된 것이다.우선 정부는 기존에 장애친화 산부인과, 건강검진기관, 발달장애인 거점병원, 이용편의 지원기관 등 기능별로 나눠 운영하던 의료기관을 확충하는 한편, 한 곳에서 여러 기능을 통합 수행하는 의료기관인 '장애친화병원'(가칭)으로 지정·발전시킨다는 계획이다.이스란 복지부 차관은 "지정된 장애친화병원은 장애인 전담창구를 설치하고 진료동행, 진료 과목 간 협진, 의사소통 지원 등 의료 이용의 전 과정을 지원한다"며 "현재는 한 곳도 없지만, 장애인의 지역적 의료 수요 등을 고려해 내년에 4개 시도를 시작으로 2030년에는 적어도 8개 시도에서 장애친화 병원이 운영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.의료기관의 장애인 진료 환경도 개선한다. 다양한 특성을 지닌 장애인에 대한 진료가 충실히 이뤄질 수 있도록 장애인 진료에 적합한 건강보험 수가 모델을 연구·개발하고, 2028년까지 현장에 적용될 수 있도록 할 예정이다.또 의료기관 인증 등 평가기준에 장애인 진료 관련 지표 도입을 검토해 일반 의료기관에도 더욱 장애 친화적인 진료 환경을 조성하기로 했다. 동시에 의료 인력의 '장애 감수성'을 높이기 위해서 장애인 당사자가 의료 종사자 교육에 직접 참여할 수 있는 방안도 마련한다.장애인의 의료비용 부담 완화를 위한 정책도 추진한다. 이 차관은 "중증장애인 간병을 지원하기 위해 간호·간병 통합서비스에 간병인력 배치를 강화하고, 활동지원사의 동행을 검토하겠다"면서 "반복적이고 정기적인 입원이 필요한 중증질환을 가진 장애인을 위해 활동지원 이용 기준도 확대 개선하겠다"고 설명했다.중증 와상장애인의 이동 지원을 위해 지자체에 침대형 휠체어 탑승이 가능한 특별교통수단 도입도 지원한다. 복지부에 따르면 이동 어려움이나 의료비 부담 등 문제로 필요할 때 의료기관을 이용하지 못하는 '미충족 의료이용률'을 2023년 17.3%에서 2030년 16.4%로 낮춘다는 목표다. 장애인의 미충족 의료이용률은 전체 인구(5.3%)보다 크게 높은 수준이다.정부가 퇴원 이후 사는 곳에서 삶을 회복할 수 있도록 돕는다. 장애인 1인당 연평균 입원일은 2023년 20.1일로 전체 인구(2.7일)보다 긴데, 이를 2030년까지 15.5일로 4.6일 단축한다는 계획이다.이 차관은 "권역 재활병원, 공공어린이재활의료기관, 어린이재활의료기관 등 성인과 아동을 위한 전문 재활의료기관을 확충하고, 퇴원 장애인이 지역사회에서 건강하게 살 수 있도록 지원하는 장애인 의료·요양 통합돌봄 사업을 단계적으로 점차 전국으로 확대하겠다"고 말했다.장애인 지역사회 자립지원 대상을 현재 시설 퇴소 장애인에서 병원에서 퇴원하는 장애인까지 늘리고, 중증장애인에게 24시간 간호돌봄을 지원하는 의료집중형 거주시설도 확충한다. 신체기능이 떨어져 생활체육 참여가 어려운 장애인을 위해 재활운동 시범사업을 운영한 후 법령을 정비해 제도화할 계획이다.권역 재활병원을 지난해 7곳에서 2030년까지 9곳으로, 소아 재활 전문기관인 공공어린이재활병원·의료센터는 10곳에서 13곳으로 늘린다. 어린이 재활기관도 39곳에서 최대 74곳으로 확충된다.일상 속에서 장애인들이 건강한 삶을 살 수 있도록 지원한다. 장애인 건강주치의 활성화 위한 방문재활 서비스를 도입한다. 현재 25개에 불과한 장애인 건강검진기관을 2030년까지 4배 이상인 112곳 이상이 운영되도록 하며, 검진 유소견자에게는 건강주치의 연계, 주기적 건강상담 제공 등 사후관리 서비스도 제공할 예정이다.장애 특성을 고려한 건강 관리도 돕는다. 췌장 장애를 신설하고, 심장·호흡기·간 장애 등 소수 장애인의 등록기준을 개선하는 한편, 발달지연아동을 위해 올해 전국 17개 시도에 장애아동지원센터를 설치해 영유아기 조기 개입과 맞춤형 통합지원이 이뤄진다.장애인 건강정책 추진 기반도 강화한다. 장애인 건강 관련 통계 개선, 장애인의 건강 변화를 심층 분석해 정책 수립, 신규 등록 장애인의 건강관리 서비스가 누락 없이 제공될 수 있도록 한다.이 차관은 "이번 종합계획은 향후 5년간 장애인 건강권 보장을 위한 새로운 이정표가 될 것"이라며 "앞으로 이행 현황을 지속해서 모니터링하고, 현장 목소리에 귀 기울여 장애인이 체감할 수 있는 장애인건강 정책을 만들어 나가기 위해 노력하겠다"고 말했다.정부는 종합계획 이행 실적을 국무총리 소속 '장애인 정책 조정위원회'를 통해 매년 보고하고, 내년 하반기 중간평가를 거쳐 제7차 장애인정책종합계획 수립 때 정책 방향을 보완할 계획이다.