"물 위해 희생한 45년" 대청댐 주민토론회 열려

대청호 유역 주민들이 수십 년간 이어온 일방적 희생에서 벗어나, 규제 완화와 주민 주도의 지속가능한 발전 모델을 찾아야 한다며 머리를 맞댔다.23일 옥천군 다목적회관에서는 대청댐 주변 이·통장 협의회와 금강수계발전연합회가 주관한 '대청댐 주변지역 주민토론회'가 열렸다.이번 토론회는 '규제의 공간'으로만 인식되던 대청호 유역을 '사람이 살아가는 터전'으로 재정립하고, 기후위기 시대에 걸맞은 탄소중립 지원사업 등 실질적인 상생 방안을 도출하기 위해 마련됐다.이날 토론회에서는 1980년 상수원보호구역 지정 이후 45년간 지속된 강력한 규제가 지역 공동체를 파괴하고 있다는 성토가 이어졌다.지정토론자로 나선 강은선 세계일보 기자는 "대청호 인근은 최대 7개의 중복 규제로 인해 내 집 수리조차 어렵고, 식당 운영 면적 제한 등 생계 활동이 극도로 위축되어 있다"며 이로 인해 대전 동구 대청동 인구가 17년간 약 36% 감소하는 등 심각한 '지방 소멸' 위기를 겪고 있다고 지적했다.특히 과거 하수 처리 기술이 미비하던 시절의 기준이 현재까지 유지되고 있는 점이 큰 문제로 꼽혔다. 주민들은 "팔당호 등 타 지역에 비해 대청호만 유독 40년 전 잣대를 적용받고 있다"며 행정적 형평성 문제를 제기했다.단순 보상금으론 한계… 자생적 순환 경제 모델 도입해야주제 발표와 토론에서는 기존의 '소모성 지원사업'에서 벗어나야 한다는 대안이 제시됐다.김재광 주민대표는 "매년 반복되는 농기구 구입이나 도로 포장 같은 일회성 사업은 주민 삶의 질 개선에 한계가 있다"며, "지원사업 예산의 기금화를 통해 주민들이 장기 프로젝트를 기획할 수 있는 자율권을 부여해야 한다"고 주장했다.구체적인 방안으로는 ▲마을 전체가 하나의 기업이 되는 '사회적 마을 법인' 육성 ▲특정 마을을 '주민 자생 특구'로 지정해 규제를 한시적으로 완화하는 '규제 샌드박스' 적용 ▲기후위기 대응을 위한 주민 참여형 탄소중립 사업 확대 등이 제시됐다.이재근 대전세종연구원 선임연구위원은 "금강유역의 수질 보전과 지역 발전을 동시에 논의할 수 있는 정부·주민 간 법적 의사결정 기구인 '수질보전정책협의회' 설치가 시급하다"고 강조했다.또한, 환경부에 집중된 규제 권한을 지방자치단체에 이양하여 지역 실정에 맞는 지원사업을 추진해야 한다고 지적했다.