최현덕 예비후보, 현장 행보 본격 시작... "민생 속으로"

큰사진보기 ▲남양주시장 선거에 나선 최현덕 더불어민주당 예비후보가 후보 등록 이후 본격적인 현장 행보에 돌입했다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

남양주시장 선거에 나선 최현덕 더불어민주당 예비후보가 후보 등록 이후 본격적인 현장 행보에 돌입했다.그는 21일 첫 일정으로 마석모란공원을 찾아 '이재명 운동화'를 신고 고(故) 박기래 통일운동가 탄생 100주년 추모식에 참석하며 정치 철학을 드러냈다. 이 운동화는 지난 대선 당시 이재명 후보가 착용해 화제가 된 모델이다. 최 후보가 강조하는 '현장 중심'과 '속도감 있는 실천'을 보여 주기 위한 것으로 보인다.추모식에서 그는 자신의 저서에 추천사를 남긴 이해학 목사와 재회하며 민주주의 가치 계승을 위한 인연을 이어갔다. 최 후보는 출마 인사에서 "남양주 시민의 일상을 책임지는 시장이 되겠다"며 "민주주의를 만든 열사들에게 빚진 마음을 잊지 않겠다"고 밝혔다. 이어 "시민이 체감하는 확실한 변화를 보여드리겠다"고 강조했다.선거운동 2일차 22일에는 덕소와 진접 지역에서 '발로 뛰는 소통'을 이어갔다. 그는 덕소성당과 동부성광교회에서 교인들과 인사를 나누고, 진접 장현5일장에서 상인들의 어려움을 직접 들으며 "반드시 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 답했다.또한 진접여성축구단 '진접하나WFC' 시무식에 참석해 생활체육의 중요성을 강조했고, 팔야3리 척사대회에서는 주민들과 함께 윷을 던지며 화합의 시간을 가졌다.최 후보는 일정을 마무리하며 "정치는 책상 위가 아니라 현장에서 시작한다"며 "시민이 부르면 언제든 달려가는 시장이 되겠다"고 밝혔다.