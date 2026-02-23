북해도 슈마리나이서 겨울 동아시아 워크숍 성료

2월 20일을 시작으로 22일까지, 한국과 호주, 독일, 일본 등지에서 활동하는 시민사회 활동가들이 일본 북해도 슈마리나이에 모여 역사를 매개로 한 연대의 시간을 가졌다. 총 56명이 참여한 이번 겨울 워크숍은 다양한 세대와 국적을 아우르며 의미 있게 마무리됐다.
워크숍은 나루세 마코토씨의 기조강연으로 문을 열었다. 나루세씨는 조세이탄광 유골 발굴 조사 과정과 그 과정에서 대만인 잠수사 웨이 수씨가 사고로 사망했다는 안타까운 소식을 전하며, 기억과 책임의 문제를 짚었다.
이어 20대 한국과 일본 활동가들은 각각 발제를 통해 전통적 공동체인 '국가'와 '가족'의 틀을 넘어, 오늘날 왜 새로운 형태의 '포스트 공동체'가 필요한지에 대해 고민을 나눴다. 또한 탄핵을 전후한 사회 변화 속에서 자신들이 어떻게 살아왔고 앞으로 어떻게 살아갈 것인지에 대한 젊은 세대의 시각도 공유됐다.
이번 워크숍에는 15세의 최연소 참가자도 함께해 눈길을 끌었다. 김성은(가명) 양은 "그동안 역사에 대해 깊이 생각해 본 적이 없었다"며 "이번 워크숍을 통해 슈마리나이라는 지역을 처음 알게 됐고, 그곳에서 이뤄진 강제노동에 대해 배울 수 있어 뜻깊었다"고 소감을 전했다.
현지에서 마련된 다양한 활동도 참가자들의 교류를 도왔다. 눈 치우기와 이글루 만들기 등 겨울 현장 활동을 함께하며 자연스럽게 대화를 나눴고, '두번째달' 멤버 김현보씨의 축하 공연이 더해져 분위기를 한층 따뜻하게 만들었다.
이번 행사를 준비한 야즈마 츠카사 슈마리나이강제노동박물관 관장은 "워크숍에서 사람들을 만나 의견을 나누고 서로를 알아가는 과정이 무엇보다 중요하다"며 "그러나 그 모든 과정은 역사를 함께 나누는 데서 출발한다고 생각한다"고 강조했다.
참가자들은 국경과 세대를 넘어 과거를 배우고 현재를 성찰하는 시간을 가졌으며, 앞으로도 지속적인 교류와 협력을 이어가기로 뜻을 모았다.
한편 오는 8월에도 슈마리나이에서 여름 워크숍이 열릴 예정이다. 자세한 사항은 평화 디딤돌 사이트
와 슈마리나이강제노동박물관 페이스북
에서 확인할 수 있다.