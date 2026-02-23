민주당 '울산 온미팅' 비판에, 대통령 '타운홀 미팅' 소환한 국힘

큰사진보기 ▲민주당 울산시당이 23일 오전 울산시의회에서 기자회견을 열고 울산시의 '울산 온 미팅'을 비판하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 울산시당이 23일 오후 울산시의회에서 기자회견을 열고 민주당 울산시당의 '울산 온 미팅' 비판에 반박하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

'시민과의 양방향 소통'이라는 취지로 최근 울산시가 5개 구군을 순회하며 진행중인 '울산 온미팅(정책 설명하는 타운홀 미팅 성격)' 을 두고 여야가 첨예하게 대립하고 있다.더불어민주당 울산시당이 23일 오전 시의회에서 기자회견을 열고 "김두겸 시장은 울산 온 미팅을 시민과의 소통의 장이 아니라 본인의 정책을 홍보하고, 행정통합 반대 논리를 강조하는, 선전의 장으로 활용하고 있다는 의심을 지울 수 없다"고 이의를 제기하고 나선 것이 시발점이다.그러자 국민의힘 울산시당이 이날 오후 같은 자리에서 기자회견을 열고 "민주당은 김두겸 울산시장을 불통이라고 사사건건 비판하더니 시민과 직접 만나 설명하고 질의를 받는 자리를 시작하자 소통을 부정하는 모순된 태도를 보인다"고 반박했다.국민의힘은 급기야 "최근 이재명 대통령이 진행한 울산 타운홀 미팅은 국정 소통이고 울산시장의 시민간담회는 선거유세란 말인가. 대통령은 되고 울산광역시장은 안된다는 말인가"라며 이재명 대통령을 소환하고 나섰다.이들은 "행정통합을 비롯한 주요 현안에 대해 장단점과 우려 가능성을 설명하는 것 역시 시장의 책무"라며 "행정통합의 논의의 출발점은 울산이 가장 최우선이 되고 울산의 이익을 극대화하는 방향을 찾아가는 것이 울산시장의 책무"라고 했다.김두겸 울산시장도 이례적으로 성명을 내고 "울산 온 미팅은 그동안 이어온 시민과의 소통을 한 단계 넓히기 위한 자리"라고 반박하며 "최근 대통령께서도 지방정부가 직접 시민들과 소통하는 자리를 자주 가질 것을 장려하셨는데, 지방정부 차원에서도 시민들과 직접 만나 양방향으로 소통할 수 있는 자리를 확대해야 한다는 말씀이었다"고 반박했다.또한 "시내버스 노선 개편과 관련해서는 불편을 겪으신 시민분들께 사과의 말씀을 드리고, 정책의 필요성을 설명드렸다"면서 "행정통합에 대해서는 근본적으로 꼭 해야하나 통합이 수단이 아닌 목적이 돼야 하며, 한시적인 인센티브가 아니라 미국 연방제에 준하는 수준으로 실질적인 권한 이양이 선행돼야 한다는 입장을 분명히 밝혔다"고 반박했다.특히 "국세 일부의 지방세 전환, 자치입법권 강화, 지역 특성에 맞는 개발 사업 추진 등 지방정부가 스스로 정책을 결정하고 추진할 수 있는 제도가 우선적으로 마련돼야 하며 또한, 공론화를 통한 시민들의 명확한 동의가 반드시 전제돼야 한다"고 밝혔다.민주당 울산시당 오상택 지방선거 전략단장 등 당직자들은 이날 김두겸 시장의 울산 온미팅을 두고 "지방선거를 불과 석달 남겨놓은 시점에서 같은 정당의 기초단체장과 함께 치적과 지역 개발 사업을 홍보하는 모습은 마치 선거 유세를 방불케 했다"고 주장했다.이어 "반면, 임기 중 최대 논란이었던 시내버스 노선 개편을 지적하는 시민의 목소리에는 여전히 사과 한마디 없었다"며 "특히 행정통합과 관련해서는 억지 논리를 앞세워 행정통합의 본질을 호도하고 반대 여론을 부추겼다"고 덧붙였다.또한 "'행정통합이 되면 새마을이든 바르게든 없어질 것이다' 라거나, '시청 공무원들이 구청 공무원이 될 수 있다'는 발언은 협박에 가깝다"며 "이는 제도의 구체적 설계에 따라 달라질 사안을 마치 기정사실인 것처럼 단정해 불안을 조장하려는 의도의 발언이다. 극단적 가능성을 부각시키는 것은 정책 토론이 아니라 공포를 통한 여론 유도이며, 사실상 협박성 메시지로 비칠 수밖에 없다"고 했다.이에 김두겸 시장은 성명에서 "시내버스 노선 개편과 관련해서는 불편을 겪으신 시민분들께 사과의 말씀을 드리고, 정책의 필요성을 설명드렸다"며 "행정통합에 대해서는 근본적으로 꼭 해야하나 통합이 수단이 아닌 목적이 되어야 하며, 한시적인 인센티브가 아니라 미국 연방제에 준하는 수준으로 실질적인 권한 이양이 선행돼야 한다는 입장을 분명히 밝혔다"고 반박했다.특히 "국세 일부의 지방세 전환, 자치입법권 강화, 지역 특성에 맞는 개발 사업 추진 등 지방정부가 스스로 정책을 결정하고 추진할 수 있는 제도가 우선적으로 마련돼야 하며 또한, 공론화를 통한 시민들의 명확한 동의가 반드시 전제돼야 한다"고 밝혔다.