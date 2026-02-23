'대한민국 황새 수도, 예산', 황새복원 15년 집대성

큰사진보기 ▲대한민국 황새 수도, 예산 ⓒ 한국농어촌공사 예산지사 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.



예산군의 황새 복원 15년 역사를 한눈에 조망할 수 있는 아카이빙 자료집 <대한민국 황새 수도, 예산>이 지난해 12월 한국농어촌공사 예산지사를 통해 발간됐다.이 책은 예산군이 지난 2009년 황새 복원지로 선정된 이래, 인간과 자연이 공존하는 생태 도시로 거듭나기까지의 쉼 없는 여정을 체계적으로 정리한 기록물이다.예산군·황새생태농업연합회·김수경·서동진·성한아 등 황새 복원의 산 증인들이 책 제작 과정에 참여했으며, 카이스트 인류세연구센터가 기획·구성하고, ㈜생태환경디자인연구소 INNO가 제작해 세상에 나오게 됐다.책은 예산군 황새 복원의 역사를 ▲ 태동기(2009)-문화재청의 발표로 예산군이 황새마을 조성지로 결정되며 '황새 터'를 정한 시기 ▲ 조성기(2010~2014)-황새가 살아갈 수 있는 서식지를 만들기 위해 농민들이 친환경 벼농사로 전환하며 마을의 경관을 바꾼 시기 ▲ 정착기(2015~2021)-2015년 9월 3일, 전국 최초의 황새 야생 방사가 이뤄지며 황새가 예산의 논과 하천에 완전히 안착한 시기(이 시기에 대술·봉산·덕산면 등으로 방사 거점이 확대됐으며, 2019년에는 제1회 황새 축제를 개최하며 생태 관광의 입지를 다졌다. ▲ 확장기(2022~)-예산에서 자란 황새가 김해·서산·청주 등 전국으로 뻗어 나가고, 일본 대마도에 인공둥지탑이 설치되는 등 서식 범위가 국경을 넘어 확장되는 시기 등 모두 네 시기로 나눠 일목요연하게 정리했다.이 책의 가장 큰 특징은 각 시기별 역사를 단순히 글로 나열하는 데 그치지 않고, 연혁별 사진을 풍부하게 수록했다는 점이다. 독자들은 시각 자료를 통해 황새가 처음 예산에 발을 내디딘 순간부터 광활한 논 습지를 누비는 현재에 이르기까지의 과정을 생생하게 살펴볼 수 있다.또한, 책의 절반가량을 할애한 '아카이브 자료 목록'은 이 책의 사료적 가치를 정점으로 끌어올린다. 지난 15년 동안 생산된 일반 도서, 언론 보도, 학술 논문, 잡지, 시청각 자료, 구술 자료, 심지어 지역 내 설치된 조형물에 이르기까지 방대한 자료를 종류별·연도별로 집대성했다. 황새 복원과 관련한 국내 유일의 종합 데이터베이스라 평가받을 만하다.부록에 실린 '아카이브 자료 목록이 만들어지기까지' 항목을 통해 이 책이 단순한 홍보물을 넘어 하나의 역사서로 기능하게 된 배경을 알 수 있도록 소개했다. 흩어져 있던 파편화된 기록들을 수집하고 고증하며 '대한민국 황새 수도'로서의 정체성을 확립해 나간 실무자들의 노고가 고스란히 담겨 있다.현재 예산군은 전국에서 가장 많은 수의 황새가 번식하는 명실상부한 고향으로 자리매김했다. 이 책은 황새 복원의 성과를 자축하는 기록인 동시에, 멸종 위기종 복원을 꿈꾸는 다른 지역과 미래 세대에게 소중한 길잡이가 될 것이다. 자연과 인간의 공존이 어떻게 실현되는지 궁금한 이들에게 일독을 권한다.