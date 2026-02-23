화성시 4개 구청 임시청사 인테리어비만 70억... "예산낭비 아니냐"

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

경기 화성시가 인구 106만 특례시 출범에 맞춰 4개 일반구(만세·효행·병점·동탄) 행정체제로 전환한 가운데, 임시 청사'에 쏟아부은 인테리어 비용만 70억 원이 넘는 것으로 확인됐다.<화성시민신문>이 화성특례시에 요청한 정보공개에 따르면, 4개 구청(만세, 효행, 병점, 동탄) 개청을 위해 투입되는 인테리어 비용 총액은 약 70억 5200만 원에 달한다. 이는 향후 신청사로 이전할 때 원상복구를 하거나 철거해야 하는 소멸성 예산, 즉 '매몰 비용'이다.구별로 살펴보면 민간 건물을 임차해 사용하는 효행구의 경우, 인테리어 비용으로만 38억 5000만 원이 책정됐다. 4개 구청 중 가장 많은 금액이다.동탄구는 화성도시공사가 관리하는 주차타워 내 기존 동탄출장소를 구청으로 바꾸면서 인테리어 비용으로 2억 1300만 원을 썼다.화성종합경기타운에 입주하는 만세구는 15억 6000만 원의 인테리어 비용이, 기존에 있던 동부출장소를 바꿔서 쓰는 병점구는 14억 2900만 원의 인테리어 비용이 소요될 예정이다.문제는 이러한 '셋방살이'가 단기간에 끝나지 않을 것이라는 점이다. 화성시는 신청사 건립 계획을 묻는 질의에 "주민 의견 수렴을 통한 부지 선정과 타당성 검토 등을 거쳐야 해 상당한 준비 기간이 필요하다"고 밝혔다.사실상 신청사 완공까지 최소 5년 이상 걸릴 것으로 예상되는 만큼, 매년 수십억 원의 임대료와 유지보수 비용이 지속적으로 발생할 수밖에 없는 구조다. 시민 박아무개씨(봉담읍)는 "나중에 다 부수고 나와야 할 남의 건물 인테리어에 70억 원을 쓴다는 게 납득이 가질 않는다"며 "전형적인 예산 낭비 아니냐"고 꼬집었다.이에 대해 화성시 측은 기존 건물을 활용해서 최소화한 비용이라고 설명했다. 23일 화성특례시 청사관리팀 관계자는 <화성시민신문>에 "4개 구청 중에 3개는 기존에 쓰던 공간으로 (조금 보수해 쓰는 것이기 때문에) 비용과다는 아닌 것 같다. 효행구청만 (새로) 임대해서 리모델링 했다"고 밝혔다.한편, 화성시는 이번 일반구 설치와 관련해 행정안전부로부터 총 509명의 기준 인력을 증원받았으며, 당장 2026년 2월 1일 자로 일반직 공무원 273명을 증원 배치했다.