사회

인천경기

26.02.23 17:33최종 업데이트 26.02.23 17:33

화성시 4개 구청 임시청사 인테리어비만 70억... "예산낭비 아니냐"

효행구 인테리어 38억 '최다'... 화성시 측 "비용과다는 아닌 것 같다"

ⓒ 화성시민신문

경기 화성시가 인구 106만 특례시 출범에 맞춰 4개 일반구(만세·효행·병점·동탄) 행정체제로 전환한 가운데, 임시 청사'에 쏟아부은 인테리어 비용만 70억 원이 넘는 것으로 확인됐다.

효행구 인테리어 38억 '최다'... 동탄구는 임대료만 연 11억

<화성시민신문>이 화성특례시에 요청한 정보공개에 따르면, 4개 구청(만세, 효행, 병점, 동탄) 개청을 위해 투입되는 인테리어 비용 총액은 약 70억 5200만 원에 달한다. 이는 향후 신청사로 이전할 때 원상복구를 하거나 철거해야 하는 소멸성 예산, 즉 '매몰 비용'이다.

구별로 살펴보면 민간 건물을 임차해 사용하는 효행구의 경우, 인테리어 비용으로만 38억 5000만 원이 책정됐다. 4개 구청 중 가장 많은 금액이다.

동탄구는 화성도시공사가 관리하는 주차타워 내 기존 동탄출장소를 구청으로 바꾸면서 인테리어 비용으로 2억 1300만 원을 썼다.

화성종합경기타운에 입주하는 만세구는 15억 6000만 원의 인테리어 비용이, 기존에 있던 동부출장소를 바꿔서 쓰는 병점구는 14억 2900만 원의 인테리어 비용이 소요될 예정이다.

ⓒ 화성시민신문

문제는 이러한 '셋방살이'가 단기간에 끝나지 않을 것이라는 점이다. 화성시는 신청사 건립 계획을 묻는 질의에 "주민 의견 수렴을 통한 부지 선정과 타당성 검토 등을 거쳐야 해 상당한 준비 기간이 필요하다"고 밝혔다.

사실상 신청사 완공까지 최소 5년 이상 걸릴 것으로 예상되는 만큼, 매년 수십억 원의 임대료와 유지보수 비용이 지속적으로 발생할 수밖에 없는 구조다. 시민 박아무개씨(봉담읍)는 "나중에 다 부수고 나와야 할 남의 건물 인테리어에 70억 원을 쓴다는 게 납득이 가질 않는다"며 "전형적인 예산 낭비 아니냐"고 꼬집었다.

이에 대해 화성시 측은 기존 건물을 활용해서 최소화한 비용이라고 설명했다. 23일 화성특례시 청사관리팀 관계자는 <화성시민신문>에 "4개 구청 중에 3개는 기존에 쓰던 공간으로 (조금 보수해 쓰는 것이기 때문에) 비용과다는 아닌 것 같다. 효행구청만 (새로) 임대해서 리모델링 했다"고 밝혔다.

한편, 화성시는 이번 일반구 설치와 관련해 행정안전부로부터 총 509명의 기준 인력을 증원받았으며, 당장 2026년 2월 1일 자로 일반직 공무원 273명을 증원 배치했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시민신문

#화성시민신문

댓글
화성시민신문 윤 미

밑빠진 독 주변에 피는 꽃, 화성시민신문

이 기자의 최신기사"돈 안 되는 '못난이 농사'? '엄마의 맛'과 '마을' 지키는 일입니다"


