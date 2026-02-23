복지부·질병청·식약처 "감염병 재난시 대국민 메시지 일원화"

큰사진보기 ▲김기남 질병관리청 차장이 23일 오후 충북 청주시 질병관리청사에서 감사원 '코로나 19 대응실태 진단·분석' 감사 결과에 대한 조치 현황과 개선 계획을 발표하고 있다. ⓒ 질병관리청 관련사진보기

보건복지부와 질병관리청, 식품의약품안전처는 23일 "감염병 재난 시 일원화된 대국민 메시지를 전달하기 위해 질병청 내 디지털·위기소통TF를 설치했으며, 방역 대책 혼선을 최소화하기 위해 공중보건 및 사회 대응 매뉴얼을 제정하겠다"고 밝혔다. 이는 감사원이 이날 발표한 '코로나19 대응 실태 진단 및 분석' 성과 감사 결과에 따른 조치다.또 각 기관은 지난 코로나19 위기 종료 이후 감염병 대응·대비 체계 개편을 지속해서 추진해 왔으며, 감사원의 지적 사항을 현재 수립 중인 '감염병위기관리체계 고도화 계획' 등에 반영한다는 계획이다.감사원은 이날 오전 코로나19 대응 과정을 진단한 결과 대규모·장기 감염병 재난 상황에서 백신 이물 신고 처리가 제대로 이뤄지지 않았고, 복지부와 질병청이 각각 위기 소통 메시지를 내며 국민에게 혼란이 있었다고 지적했다. 나아가 정보시스템과 병상 등 방역·의료 기반시설(인프라) 확충이 필요하다고 제시했다.이에 질병청은 오후에 별도의 브리핑을 열고 "결과를 적극 수용하면서, 향후 신종 감염병 발생을 대비해 코로나19 대응체계, 방역대응, 의료대응, 사회대응, 백신 등 5개 부문별 지적 사항에 대한 보완을 조속히 추진하겠다"고 발표했다.질병청에 따르면 우선 감염병 위기 대응 과정에서 위기소통·방역 조치·백신 도입 등 기관 간 협업체계를 더욱 명확히 규정해 업무 혼선을 최소화할 예정이다. 앞서 백신 도입의 신속한 의사결정을 위해 '백신도입 범정부 협의체 설치 및 운영에 관한 규정'을 지난 1월 제정해 부처별 대응체계를 마련했다.검역·역학조사 정보 연계와 감염병 대응 역학조사관 양성 및 전문병원 구축 등 방역‧의료 인프라 확충 필요성에 대한 지적과 관련해서 질병청은 항공기 내 접촉자(승무원 등) 관리를 위해 '검역업무지침'을 개정했다.보건소 간 역학조사 협업체계 강화를 위해 방역통합정보시스템을 올해 3분기 중으로 개선할 계획이며, 역학조사관 양성과 확보를 위한 관련 규정 개정과 인센티브 지원 방안을 지속해서 모색할 예정이다. 원활한 전문병원 구축을 위해 적정 부지 확보, 총사업비 적정 추계 등을 관리해 권역 감염병전문병원을 신속하게 구축하는 것을 추진 중이다.위기 대응 의료제품 지정 절차 등이 필요하다는 감사원의 지적도 있었다. 이에 대해 식약처는 신종감염병 등에 신속하게 대응할 수 있도록 공중보건 위기대응 의료기기 지정, 유통 개선 조치 기준 등을 구체화한 절차서를 오는 5월 중으로 마련할 예정이다.공적 마스크 유통의 공정성 강화를 위해서는 공적 판매처 지정, 유통가격 설정 등 기준이 마련을 논의했고, 향후 관계 부처 협의 등을 통해 유통 개선조치 해제 등에 대한 구체적 방안을 마련할 방침이다.사회적 거리두기, 코호트 격리(공동격리) 등의 명확한 기준 및 시행 기준 마련이 필요하다는 지적에 대해서는 질병청이 과학적 근거에 따른 사회적 거리두기 등의 기준을 명확히 하여 '공중보건 및 사회대응 매뉴얼'을 상반기 중에 제정할 계획이다. 신종감염병 유행 시 코호트 격리(공동격리) 조치가 과도하게 시행되지 않도록 1급 감염병 대응지침을 개정해 지자체에 안내했고, 법적 근거 마련을 위한 감염병예방법 시행령 개정을 추진 중이다.백신 접종 및 사후관리 등 단계별 안전 관리체계 마련이 필요하다는 지적에 대해서는 백신 품질 이상이 발견될 시 신고 처리 절차를 위한 연구용역을 완료하고, 식약처에 신고 및 품질조사 의뢰 등 구체적인 처리 절차를 마련 중이다. 백신 오접종 관리는 관련 지침과 시스템을 보완해 개선했다.아울러 질병청은 상반기 내 백신의 국가출하승인 결과 확인 후 접종하도록 매뉴얼을 마련하고, 식약처에서는 긴급 사용 승인으로 도입되는 백신의 품질검증 제도 도입 및 법적 근거를 마련하기로 했다.정은경 보건복지부 장관은 "국민의 전폭적인 협력과 지원으로 코로나19 감염병을 극복하고 일상으로 되돌아올 수 있었다"면서 "감사원의 지적에 대해서는 관계 부처와 협력해 개선해 나가겠다"고 밝혔다.오유경 식품의약품안전처장은 "전례없는 팬데믹 위기에 대응하는 과정에서 실시했던 조치를 체계적으로 보완하는 등 미래 감염병 위기대응 역량을 강화하여 국민의 안전하고 건강한 삶을 위해 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.임승관 질병관리청장은 "이번 감사원 감사를 통해 기관의 코로나19 대응체계를 객관적인 시선에서 점검해 볼 수 있는 좋은 계기가 됐다"면서 "향후 신종감염병 발생 시 효과적인 대응으로 국민의 건강을 지키고, 사회·경제적 피해를 최소화하기 위해 노력하겠다"고 전했다.