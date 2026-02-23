안민석 경기도교육감 예비후보 '스마트폰 없는 학교' 촉구

큰사진보기 ▲안민석 경기도 교육감 예비후보 ⓒ 안민석 관련사진보기

안민석 경기도교육감 예비후보가 23일 국회소통관에서 기자회견을 열어 '초·중학교 스마트폰 없는 학교 전환' 등을 촉구했다.특히 안 예비후보는 ""스마트폰에서 멀어져야 교육에 가까워진다. 스마트폰에서 자유로워야 학교가 교육에 집중할 수 있다"며 "SNS 플랫폼 규제 입법에 즉각 나서야 한다"라고 강조했다.그러면서 "학교 교육은 수업시간에만 이뤄지는 것이 아니"라며 "수업 외 시간의 스마트폰 사용도 법률로 정해야 한다"고 말했다. 또한 "학교가 완전히 스마트폰으로부터 자유로운 교육 공간이 될 수 있도록 법개정을 통해 미비점을 개선하고 역효과를 방지해야 한다"라고 밝혔다.안 예비후보는 또한 청소년의 SNS 과다 이용 문제를 언급하며 "청소년이 스마트폰뿐 아니라 SNS 감옥으로부터도 자유로워져야 한다"고 밝혔다. 미국의 16세 미만 SNS 계정 개설 부모 동의 의무화, 영국의 온라인안전법, 호주의 연령 인증 강화 논의 등을 사례로 들며 "우리도 이제 결단해야 한다"며 "만 16세 미만의 SNS 계정 개설을 원칙적으로 제한하고, 예외적인 경우 보호자의 동의를 의무화하는 방안을 도입해야 한다"고 제안했다.