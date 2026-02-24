"짜장면 4000원 드세요" 동작구, 65세 이상 어르신 위한 '효도가게' 사업 시작

큰사진보기 ▲박일하 동작구청장이 23일 상도1동 한 중식당에서 열린 ‘동작 효도식당’ 현판식에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲박일하 동작구청장이 ‘동작효도가게’ 사업의 취지와 의미를 설명하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

23일 오전 11시 30분, 서울 동작구 상도1동의 한 중식당 입구. 가게 출입문 한편에 '동작효도식당' 스티커가 부착되는 순간, 현장에 모인 주민들 사이에서 박수가 터져 나왔다.동작구가 올해 처음 추진하는 '동작효도가게' 사업의 일환인 '동작효도식당' 현판식이 이날 상도1동 한 중식당에서 열렸다.이날 행사에는 박일하 동작구청장을 비롯해 구청 관계자와 상도1동 주민, 업소 대표 등이 참석했다. 박 구청장과 중식당 대표는 가게 입구에 현판을 함께 부착하며 사업의 출발을 공식화했다.박 구청장은 현장에서 "동작구가 '효도 시리즈'의 하나로 새로운 지역경제 상생 모델에 도전한다"며 "효도식당·효도미용실·효도목욕탕·효도카페 등 다양한 업종이 참여하는 '효도가게'를 통해 65세 이상 어르신들이 보다 저렴하게 식사하고 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이어 그는 "예를 들어 1만 원짜리 식사가 5000원에 제공되고, 미용 서비스도 절반 가까운 가격에 이용할 수 있도록 하는 구조"라고 설명했다.박 구청장은 상생 구조도 강조했다. 그는 "참여 업소가 자발적으로 할인에 나서는 만큼, 구에서도 행정적 지원을 병행하겠다"며 "할인 제공액에 대해 기부금 영수증 발급을 통해 세액공제가 가능하도록 하고, 배달료 지원이나 가스·수도요금 감면 등 실질적 지원 방안도 함께 준비하고 있다"고 말했다.효도가게는 65세 이상 어르신에게 자율적으로 할인 혜택을 제공하는 업소를 지정하는 사업이다. 업종은 효도식당에 한정하지 않고 효도안경점·효도미용실·효도이발관 등 생활밀착형 업종으로 확대되고 있으며, 이 밖의 참여 업소는 모두 '효도가게'로 통칭한다. 할인율은 업소 자율에 맡기되 10%에서 최대 50%까지 다양하게 운영된다.이날 점심을 먹은 상도1동 주민 김정숙(84)씨는 "짜장면도 맛있고, 가격 부담이 줄어 좋다"고 말했다. 박명자(85) 씨도 "집에만 있다가 이런 기회로 나와 부담 없이 식사하고 사람들을 만나니 기분이 한결 나아졌다"고 전했다.행사가 열린 중식당 대표 원정묘씨는 하루 10명에 한해 8000원짜리 짜장면을 4000원에 제공하기로 했다. 그는 "사업 취지에 공감해 참여하게 됐다"며 "어르신들이 꾸준히 찾아주신다면 가게에도 보탬이 될 것으로 기대한다"고 말했다.할인 방식에 대해서는 "하루 10명까지는 반값인 4000원에 제공하고, 그 외 어르신에게는 25% 할인된 6000원에 제공할 계획"이라고 설명했다.원씨는 "처음 시행하는 사업인 만큼 운영 과정에서 보완할 부분도 있을 것"이라면서도 "어르신들이 부담 없이 찾아오셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.이번 현판식 장소 선정 배경에 대해 동작구청 어르신정책과 원혜난 팀장은 "50% 할인은 상징성이 크다고 판단했다"고 설명했다.원 팀장은 이어 "업소를 이용할 때 필요하면 신분증을 제시해 동작구민임을 확인하면 된다"고 덧붙였다.이날 현장에서는 사업의 취지와 확대 방향에 대한 설명도 이어졌다. 유재천 동작구 복지국장은 "단순히 가격 할인에 그치지 않고, 어르신들의 식사량을 고려한 메뉴 구성이나 한가한 시간대 이용을 유도하는 방식으로 지역 상권에도 도움이 되도록 설계했다"고 밝혔다.유 국장은 "동작구 내 65세 이상 어르신은 약 7만 5000명에 이른다"며 "이분들이 관내 업소를 이용하고, 가족과 외식할 때도 참여 업소를 찾는다면 지역경제 활성화 효과도 기대할 수 있다"고 말했다.현재 모집 결과 300여 개 업소가 참여 의사를 밝힌 상태다. 유 국장은 "예상보다 많은 업소가 관심을 보이고 있다"며 "동작구 전역에서 어르신을 우대하는 문화가 정착되도록 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 이어 "할인 참여가 지역 내 기부·나눔 문화 확산으로도 이어질 수 있을 것"이라고 덧붙였다.이와 더불어 동작구는 1년 이상 거주한 80세 이상 어르신을 대상으로 연 3만 원이 충전된 '효도카드'도 지급한다. 카드는 24일부터 배부될 예정이며, 구 내 체육·문화시설과 미용실·이용원·목욕탕 등에서 사용할 수 있다. 구는 향후 대상 연령 확대도 검토하고 있다.어르신 할인 정책과 지역 상권 지원을 결합한 이번 사업이 현장에서 실질적인 효과를 낼 수 있을지 관심이 모이고 있다.