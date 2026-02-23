부산시민연대 "이기대 아파트 건설사업 반려해야"

큰사진보기 ▲부산지역의 연대체인 부산시민운동단체연대가 23일 부산시 남구청을 찾아 "이기대 입구 아파트 사업계획 적극 반려" 촉구 기자회견을 열고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

부산의 대표적인 자연경관인 이기대 입구 일대에 아파트를 지으려는 사업이 계속 논란이 되고 있다. 사실상 기초지자체의 승인만 남겨둔 상황에서 시민단체는 감사원 공익감사 청구에 이어 기자회견까지 열어 '난개발 중단'을 촉구했다.부산경제정의실천시민연합, 부산YMCA, 부산YWCA, 부산환경운동연합, 부산민주언론시민연합 등 부산지역 10여 개 단체로 꾸려진 부산시민운동단체연대(아래 부산시민연대)는 23일 부산 남구청 앞을 찾아 "부산 남구청은 이기대 입구 아파트 사업계획을 즉각 반려하라"라고 촉구했다.부산시민연대는 "이제 사업의 향방은 남구청의 사업계획 승인에 달려 있다"라며 "이대로 간다면 이기대 경관 훼손에 더해 남구 주민, 부산시민이 오랫동안 함께 누려온 조망권, 공공적 가치 또한 돌이킬 수 없는 침해를 받을 것"이라고 우려했다.지역 건설사인 아이에스동서가 부산 남구 용호동 973번지 일대에 지으려는 이기대 아파트 사업은 보완 끝에 부산시의 조건부 심의 통과를 거쳐 남구로 간 상황이다. 애초 2개 동 28층, 308세대에서 25층 288세대로 규모가 조정되면서 구청의 사업 승인을 앞두고 있다.건설사가 낸 사업계획서를 보면, 최고 높이 88.9ｍ로 오는 10월 착공해 2029년 준공을 목표로 한다. 서류를 접수한 남구청은 구체적 검토를 거쳐 보완 여부나 건축 허가를 결정할 것으로 보인다. 구청 관계자는 "관련 부서 등과 협의한 뒤 의견이 다 들어오면 이를 종합적으로 검토해 승인 여부를 처리할 예정"이라고 말했다.시민단체의 이의 제기에 대해선 "이를 충분히 알고 있다. 법과 규정에 맞는지 검토해나갈 계획"이라며 "더 확인이 필요한 부분은 보완을 요청할 수도 있다"라고 말했다. 이 관계자는 언제 결과가 나올지 알 수 없고, 만약 승인하게 되면 다음은 신고와 착공 단계"라고 덧붙였다.그러나 부산시민연대는 이기대 예술공원과 해양레저관광단지 조성, 용호부두 항만재개발 등을 추진하는 조건에서 구청이 어물쩍 고층아파트를 허용해선 안 된다는 입장이다. 공공적 가치가 큰 곳에 고층아파트를 짓게 할 경우 정작 민간사업자만 이득을 보는 구조가 굳어질 거란 지적이다.이보름 부산경실련 팀장은 "특정 아파트의 가격만 올려주는 꼴이 될 수 있다"라며 "이는 결코 정당한 도시행정이라 할 수 없다"라고 말했다. 황제문 부산YMCA 시민중계실장 또한 "이기대는 부산시민 모두의 자연유산이자 미래세대에게 남겨야 할 공동의 자산"이라며 '전면 재검토' 등 남구청의 신중한 판단을 촉구했다.이 문제를 감사원이 들여다볼 가능성도 있다. 지난 6일 부산경실련은 부산시와 남구청을 대상으로 한 공익감사를 청구하며 ▲도시기본계획 및 경관계획과의 정합성 충돌 ▲주택사업공동위원회 통합심의 절차의 위법성 ▲지구단위계획 구역 지정 및 의제처리의 부적정성 ▲공공성 확보에 대한 적정성 및 산출 근거 부재 ▲경관분석 자료 신뢰도 및 객관성 부족 등을 문제 삼았다.