[사진] 먼저 만나는 봄, 구례 쌍산재의 납매와 쌍산매

큰사진보기 ▲쌍산재에 핀 납매 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍산재에 핀 납매 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍산재 입구에 핀 순백의 매화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍산재 입구에 핀 순백의 매화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

지리산 자락 구례에서 가장 먼저 봄의 숨결을 느낄 수 있는 곳, 쌍산재의 꽃 소식을 들고 왔습니다.23일, 찬 바람이 가시지 않은 계절에도 고택의 담장을 넘어 전해지는 향기로운 봄의 전령사들을 소개합니다.쌍산재 대문을 들어서면 가장 먼저 코끝을 간지럽히는 것은 바로 '납매'의 진한 향기입니다.한겨울인 섣달(음력 12월)에 핀다고 해서 붙여진 이름이 '납매'입니다. 투명한 노란 꽃잎이 마치 밀랍으로 빚어 놓은 듯 영롱합니다.고택의 고즈넉한 기와와 어우러진 노란 납매 아래 서 있으면, 시간이 멈춘 듯한 평온함을 느낄 수 있습니다.또 쌍산재 입구에는 '쌍산매'라 불리는 순백의 매화가 피었습니다.쌍산재의 이름을 따서 부를 만큼 이곳을 상징하는 이 매화는, 오랜 세월 고택을 지켜온 선비의 기개를 닮아 유독 그 빛깔이 선명하고 기품이 넘칩니다.겨울의 끝자락에서 남들보다 한발 먼저 봄을 마중 나가고 싶다면, 지금 구례 쌍산재로 향해보세요. 납매와 쌍산매가 건네는 향기로운 인사가 여러분을 기다리고 있습니다.