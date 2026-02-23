유시민 "미친 짓" 비판에 '공취모' 대표 반박 "성과로 알려드리겠다"

유시민 전 노무현재단 이사장이 더불어민주당 의원들이 대거 참여한 '이재명 대통령 공소 취소 모임'에 대해 '미친 짓'이라고 비판한 것에 대해 모임 상임대표를 맡고 있는 박성준 의원이 "성과를 통해 말하겠다"고 반박했다.
박성준 상임대표는 23일 국회 의원회관에서 열린 '이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임'(아래 공취모) 출범식 및 결의대회 직후 기자들과 만나 "이 모임은 의원들이 공감대를 형성해 만들어진 것"이라며 "정치인은 성과와 일로서 말을 하는 것이니, 그걸 통해 국민들에게 알려드리겠다"고 말했다. 유 전 이사장이 지난 18일 공취모를 '이상한 모임', '미친 짓'이라고 비판한 데 대한 정면 반박이다.
유 전 이사장은 앞서 방송에서 "대통령을 위하는 건 여당으로서 당연한 거고 좋은 일이지만, 진짜 대통령을 위하고 노력하는 사람은 내가 대통령을 위한다고 내세우는 경우가 잘 없다. 그냥 진심으로 한다"며 "거기(공취모) 계신 분들 빨리 나오시라"고 말했다. 그러면서 "많은 사람이 미친 것 같은 짓을 하면 그 사람들이 미쳤거나 제가 미쳤거나 둘 중 하나인데, 제가 미친 것 같진 않다"고 지적한 바 있다.
이에 대해 박 대표는 "저나 이건태 의원이 무슨 계파고 뭐가 (세력이) 있나"라며 "저는 국정조사를 위해 실제 일을 하는 실무형 대표라고 보시면 된다", "여기에 무슨 정치적인 견해가 있을 수 있겠나"라고 반문했다.
공취모는 이 대통령에 대한 검찰의 공소 취소를 주장하는 민주당 내 의원 모임으로, 과거 대장동 사건 변호인이었던 이건태 의원이 실무를 맡아 만들어졌다. 지난 12일 출범기자회견에서 발표된 87명 명단에서 김병주 의원이 빠지고 의원 19명(강준현, 권향엽, 김남근, 남인순, 박수현, 박지원, 백혜련, 손명수, 송옥주, 안도걸, 윤후덕, 이수진, 이재관, 이정헌, 이해식, 정태호, 추미애, 한민수, 허영)이 추가됐다.(관련 기사: '이 대통령 공소취소 모임' 출범, '친정청래' 인사들 빠져 뒷말 https://omn.kr/2h1bw
).
김병주 의원은 이날 오전 'BBS 금태섭의 아침저널'에 출연해 "공소 취소는 반드시 돼야 한다는 게 모임 취지"라면서도 "혹시 이게(공취모) 사조직, 계파모임 아니냐는 오해가 생기고 있다. 저도 거기 참여했었는데, 국민들이 오해한다면 굳이 그걸 할 필요는 없다고 봐 탈퇴했다"고 사유를 밝혔다.
간사를 맡고 있는 이건태 의원은 공취모가 검찰의 부당한 기소에 대한 '대국민 알리기용'이라고 강조했다. 그는 기자들과 만나 "대장동 재판이나 쌍방울 송금 사건에 대한 인권침해 등에 대해선 국민들이 접근하기도 어렵고 알리는 것도 제한적이지 않느냐. (공취모를 통해) 국정조사가 되면 국민들도 같이 보고 공감대가 형성될 것"이라고 기대했다.
의원들 "정치 목적 모임 아니다"... 일부 지지자 "정청래 제명" 외치기도
다만 162명 의원 중 100명 넘는 의원들이 모이면서 당 안팎에선 정청래 대표 견제용 모임이라는 의심도 제기되고 있다. '반정청래' 세 결집용 아니냐는 지적에 의원들은 부인했지만, 이날 행사장에서는 지지자로 보이는 일부 참석자가 행사 중 "정청래(당대표)를 제명하라", "정청래를 해임하라"고 외치는 등 '반청' 성향을 보여 눈길을 끌기도 했다.
이날 진성준 의원은 자유발언을 통해 "이 모임이 결성되자 어떤 분들은 '이 대통령에게 잘 보이려고, 아부하고 아첨하려고 그런다'더라"며 "너무나 터무니없는 모함"이라고 일축했다. 이어 "뜻 있는 의원들이 함께 모여 사법적 정의를 실현하자는 건 마땅한 일이다. 여기엔 어떤 정치적 모략도 모함도 허용될 수 없다"라고 설명했다.
김남희 의원도 "(일각에선) 정치적 목적을 얘기하시는데, 잘 아시겠지만 여기 계신 분들 면면을 보면 다 각자 정치적 생각들을 갖고 계신 분들이다. 여기에 무슨 정치적이고 부당한 목적들이 있겠나?"라며 "오로지 검찰의 부당하고 위법했던 잘못들을 바로잡기 위해서 이 자리에 모였다"고 강조했다.
출범식엔 약 70명 여명의 의원들이 참석했고, 지지자들도 몰려와 행사장은 발 디딜 틈 없이 가득 찼다. 참가자들은 행사 마지막에서 함께 외친 선언문을 통해 ▲이 대통령 사건에 대한 즉각 공소취소 촉구 ▲즉각 관련 국정조사 추진 ▲검찰권 남용 재발 않도록 검찰 개혁 완수 등을 결의했다.