입대 날 훈련소 아닌 국회 간 청년 "군대도 대체복무도 거부"

▲23일 오전 여의도 국회 앞에서 42개 시민사회단체가 공동 주최한 '평화활동가 두부(김민형) 병역거부 선언 기자회견'에서 김민형 한베평화재단 활동가가 '병역거부는 전쟁을 멈춘다'라고 적힌 팻말을 들어 보이고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기