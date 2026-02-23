정명근 화성시장 "중소기업 디지털 전환이 곧 경쟁력... 도내 최대 규모 지원"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 27일 오전 화성동탄중앙도서관에서 '특별한 도시, 더 화성답게!'를 주제로 2026년 신년 기자회견을 열고, ▲4개 구청 시대 개막 ▲AI 미래경제도시 ▲문화의 힘 ▲화성형 기본사회라는 4대 전환 전략을 시정의 핵심 방향으로 제시했다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

"중소기업의 디지털 전환이 곧 화성시의 산업 경쟁력입니다. 도내 최대 규모의 지원을 통해 현장에서 체감할 수 있는 제조 혁신을 끌어내겠습니다."

AD

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 지난 3월 전국 기초자치단체 최초의 '산업안전 지킴이' 발족식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 관내 중소 제조기업의 체질 개선을 위해 팔을 걷어붙였다. 전국에서 가장 많은 제조업체가 밀집한 '제조업의 메카' 화성특례시가 중소기업의 디지털 격차를 해소하고 스마트 제조 생태계를 구축하기 위해 경기도 내 최대 규모의 예산을 투입한다.화성특례시는 관내 중소 제조기업의 경쟁력 강화와 제조업 혁신 가속화를 위해 경기도와 함께 '2026년 스마트공장 구축 지원사업'을 추진한다고 23일 밝혔다.이번 사업은 정보통신기술(ICT)을 접목해 생산 데이터 수집이 가능한 자동화 설비와 공정관리 솔루션(POP·MES·ERP 등) 도입을 지원하는 것이 골자다. 시는 올해 총 16억 7천만 원의 예산을 투입해 관내 31개 기업을 선정할 계획이다.이는 경기도 내 22개 시군이 모집하는 전체 물량(111개사) 중 단일 기초지자체로는 가장 큰 규모다. 화성특례시가 도내 스마트공장 확산과 제조 혁신을 선도하겠다는 강력한 의지가 반영된 결과로 풀이된다.지원 대상으로 선정된 기업은 기업당 최대 5,000만 원(총사업비의 70% 이내)의 구축 비용을 지원받게 된다.특히 화성특례시는 단순한 자금 지원에 그치지 않고, 스마트공장 전문가들로 구성된 'DX(디지털 전환) 멘토단'을 투입한다. 이들은 과제 도입 초기 단계부터 완료까지 약 7개월간 기업별 맞춤형 밀착 컨설팅을 제공해 사업의 실효성을 높일 예정이다.정명근 화성특례시장은 이번 사업에 대해 "화성은 반도체와 모빌리티 등 첨단 제조 산업이 집적된 도시로, 중소기업의 디지털 전환이 곧 지역 산업 경쟁력으로 직결된다"고 강조했다. 이어 정명근 시장은 "도 내 최대 규모 지원을 통해 기업이 현장에서 체감할 수 있는 생산성 향상과 품질 혁신을 이끌어 지역 제조 생태계를 한 단계 도약시키겠다"고 밝혔다.한편, 사업 수행기관인 경기테크노파크는 기업들의 이해를 돕기 위해 오는 24일 사업 설명회와 3월 11일 교육을 온라인으로 개최한다. 참여를 희망하는 기업은 3월 20일까지 스마트공장 사업관리시스템을 통해 신청하면 된다.