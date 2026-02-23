윤석열 체포방해 항소심, 송영길 무죄 재판부에 배당

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고가 열린 2월 19일 서울역에서 시민들이 관련 뉴스를 보고 있다. 2026.2.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨 체포방해 사건 항소심이 내란전담재판부인 서울고등법원 형사1부로 배당됐다. 형사1부는 최근 송영길 전 더불어민주당 대표에게 무죄를 선고한 재판부다.23일 서울고법은 윤씨 체포방해 사건(특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 등 혐의)을 형사1부(윤성식 부장판사, 민성철·이동현 고법판사)로 배당했다. 서울고법 형사1부와 형사12부는 내란·외환·반란죄 또는 관련 사건을 담당하는 내란전담재판부다.앞서 이 사건 1심 재판부(서울중앙지방법원 형사합의35부 재판장 백대현 부장판사)는 지난달 16일 주요 혐의를 유죄로 인정하며 윤씨에게 징역 5년을 선고했다.당시 백 부장판사는 양형사유를 설명하면서 "피고인의 죄질이 매우 좋지 않다. 납득하기 어려운 변명으로 일관하며 자신의 잘못을 전혀 반성하지 않고 있다. 훼손된 법치주의를 바로 세워야 한다. 상응하는 엄중한 처벌이 필요하다"라고 밝혔는데, 정작 선고형량은 내란특검(특별검사 조은석) 구형량(징역 10년)의 절반이었다. 특히 감경 사유로 '초범'인 점을 언급해 논란이 일었다.재판장 윤성식 부장판사는 서울지법 동부지원 판사로 임관해 대법원 법원행정처 공보관, 서울중앙지법 부장판사 등을 거쳐 고법 부장으로 승진한 뒤 사법연수원 수석교수, 법원행정처 기획조정실장 등을 지냈다.윤 부장판사가 이끄는 형사1부는 지난해 11월 문재인 정부 당시 '블랙리스트 의혹'으로 기소된 조명균 전 통일부 장관 사건 2심에서 징역형의 집행유예를 선고했고, 작년 12월에는 백현동 개발업자 등으로부터 8억 원대 금품을 수수한 혐의로 기소된 전준경 전 민주연구원 부원장에게 징역 3년을 선고했다. 또 지난 13일 송영길 전 민주당 대표 사건 항소심에서 징역 2년을 선고했던 1심 판결을 깨고 전부 무죄를 선고한 바 있다. 검찰이 상고를 포기하면서 이 판결은 그대로 확정됐다.12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란중요임무종사 등 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리 사건 항소심은 형사12-1부(이승철·조진구·김민아 고법판사)로 배당됐다. 형사 12부는 특정 부장판사 중심이 아니라 합의부 구성원 간 대등한 구조에서 심리·합의가 이뤄지는 대등재판부다. 재판장과 배석판사가 모두 고법판사로 구성된다.이승철 고법판사는 수원지법 판사로 출발해 서울지법·서울남부지법·서울고법 판사, 대법원 재판연구관 등을 지냈다. 조진구 고법판사는 부산지법·동부지원 판사로 시작해 서울중앙지법·서울북부지법 판사, 대법원 재판연구관 등을 거쳤다. 김민아 고법판사는 수원지법·서울중앙지법·서울가정법원·서울서부지법 판사 등을 거쳐 서울고법에서 재직 중이다.한편, 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받고 항소한 이상민 전 행정안전부 장관 사건도 내란전담재판부가 담당하게 될 예정이다.지난 19일 내란우두머리 혐의로 무기징역을 선고받은 윤석열씨 사건의 경우, 항소가 이뤄지면 역시 내란전담재판부로 배당된다.