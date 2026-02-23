천리포수목원, 영국 RHS 말번 페스티벌 쇼가든 최종 선정

큰사진보기 ▲‘RHS 말번 스프링 페스티벌’ 쇼가든 부문에 선정된 천리포수목원 출품작 '바다가 우리에게 주는 것들'의 그래픽. ⓒ 신문웅(천리포수목원 제공) 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안반도의 상징이자 세계 목련학회가 선정한 세상에 하나밖에 없는 수목원으로 선정된 천리포수목원(원장 최창호)이 세계 최대 규모의 정원 축제 무대에서 한국정원의 아름다움을 알린다.천리포수목원은 오는 5월 영국에서 열리는 RHS 말번 스프링 페스티벌 쇼가든 부문에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.RHS 말번 스프링 페스티벌은 영국 왕립원예협회(RHS)가 주관하는 3대 정원 축제 중 하나로, 찰스 3세 국왕이 공식 후원하는 유서 깊은 행사다. 전 세계 정원 디자이너와 기관이 참여하는 권위 있는 무대로, 매년 수많은 관람객이 찾는다.천리포수목원이 출품하는 작품은 '바다가 우리에게 주는 것들(The Blessings from the Sea)'이다. 태안 천리포 해안의 풍경을 모티브로, 모래언덕과 해안 식물, 한옥에서 영감을 받은 건축 요소를 결합해 한국적 정서를 담아냈다.특히 재활용 자재를 활용해 지은 한옥과 바다 경관이 어우러진 구성이 특징으로, 자연과 공존하는 태안의 생태적 가치를 정원에 구현했다는 평가다.이번 쇼가든 부문에는 전 세계 6개 팀만이 선정됐으며, 약 4개월에 걸친 RHS 전문가 및 디자이너의 엄격한 심사를 통과해야 하는 것으로 알려졌다. RHS 심사단은 "모래언덕과 해안 식물, 한옥에서 영감을 받은 건축물이 조화를 이루며 독특한 한국적 풍경을 소개한다"고 평가했다.천리포수목원의 한국정원은 축제 이후 영국의 힐리어가든으로 이전돼 영구 보전될 예정이다. 태안의 자연미가 해외 정원에 상설 전시되는 셈이다.천리포수목원 관계자는 "200년이 넘는 역사를 지닌 RHS 말번 페스티벌에 태안의 해안 풍경과 한국의 정서를 담은 정원이 선정돼 매우 뜻깊다"며 "이번 참여를 계기로 태안과 한국 조경의 위상을 높이겠다"고 밝혔다.한편 쇼가든 참가를 위한 개인 및 기업 후원도 진행 중이다. 개인 후원자는 세액공제 혜택과 리워드를 받을 수 있으며, 기업은 제품 브랜딩과 글로벌 홍보, ESG·CSR 경영 효과를 기대할 수 있다.태안의 바다와 자연을 품은 천리포수목원의 도전이 세계 정원 무대에서 어떤 성과를 거둘지 지역사회의 관심이 모아지고 있다.