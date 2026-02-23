진보당 울산 남구 예비후보들 "내란청산·불통행정 바꾸겠다"

큰사진보기 ▲진보당 울산시당의 김진석 울산 남구청장 예비후보와 이선영, 강미라, 정기순, 국일선 남구 구의원 예비후보가 23일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 선거에 임하는 각오와 결의를 밝혔다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

진보당 울산시당의 김진석 울산 남구청장 예비후보와 이선영, 강미라, 정기순, 국일선 남구 구의원 예비후보가 23일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 선거에 임하는 각오와 결의를 밝혔다.이들은 "울산 남구에서의 내란청산, 불통행정의 남구를 반드시 바꾸겠다는 결심"이라며 구체적으로 "이번 지방선거는 내란 청산의 선거이자 불통행정을 끝내는 선거"라고 밝혔다.이어 "진보당 남구 예비후보들은 민주진보세력의 힘을 하나로 모아 내란 옹호 국민의힘 세력을 반드시 심판하겠다"며 "그리고 그 승리의 힘으로 남구를 민주주의의 굳건한 토대 위에 세우고, 울산 대전환을 이끄는 새로운 남구로 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.김진석 남구청장 예비후보와 구의원 예비후보들은 새로운 남구를 위한 약속으로 ▲ 소통하는 리더십으로 주민의 목소리에 귀 기울이고 ▲ 주민 중심의 현장행정으로 책상이 아닌 골목과 현장에서 답을 찾으며 ▲ 지속 가능한 남구를 위한 진짜 성장전략으로 삶이 나아지는 변화를 만들고 ▲ 문제를 해결하는 유능함으로 말이 아닌 실천으로 증명하겠다고 밝혔다.이들은 "국민의힘의 독선과 불통 행정은 남구와 울산을 벼랑 끝으로 몰았다"며 "하루하루 버티는 자영업자들의 한숨 소리, 일자리는 있지만 미래가 없어 남구를 떠나는 청년들의 뒷모습이 그 증거"라고 밝혔다. "산업대전환의 격랑 속에서 노동자들의 삶은 더욱 흔들리고 있다"며 이같이 밝혔다.그러면서 "이제 바꿔야 한다"며 "이번 선거는 벼랑 끝에 선 자영업자와 탈남구 청년, 그리고 산업현장의 노동자들에게 새로운 희망을 건네는 선거여야 한다"고 강조했다.이들은 비전을 제시하며 "청년과 미래경제를 뒷받침하는 도시 차원의 전략을 설계하고 실행하겠다"며 "환경과 삶이 조화를 이루는 지속가능한 생태도시를 위해 녹색브랜딩을 강화하고, 위기에 맞서는 회복의 기반으로 마을경제를 활성화하겠다"고 밝혔다.이어 "이 모든 것을 실현하는 힘은 저희에게 있지 않고 주민 여러분께 있다"며 "주민의 목소리가 방향이 되고, 주민의 목소리가 정책이 되며, 주민의 목소리가 비전이 되는 2026년 지방선거, 진보당이 앞장서서 만들어 가겠다"는 각오를 전했다.