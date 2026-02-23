이정현 감쌌지만 '이 대통령 변호' 국힘 공관위원 자진사퇴

큰사진보기 ▲국민의힘 첫 번째 공관위 회의 기념촬영국민의힘 이정현 공천관리위원장이 20일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 중앙당 공관위 제1차 회의에 참석해 기념 촬영하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲첫번째 회의에서 발언하는 국민의힘 이정현 공관위원장국민의힘 이정현 공천관리위원장이 20일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 중앙당 공관위 제1차 회의에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

6.3 지방선거를 앞두고 국민의힘 공천관리위원에 임명된 황수림 변호사가 이재명 대통령의 변호인으로 활동한 이력이 연일 문제가 되자 23일 공관위원직을 자진사퇴했다. 지난 19일 임명 이후 나흘 만이다.더해, 제20대 대통령 선거 당시 이재명 대선캠프 본부장으로 활동한 김보람 서경대학교 교수의 이력을 두고도 당내 논란이 이어지면서 국민의힘 지도부는 검증팀을 신설하기로 했다.이정현 공관위원장은 이날 오전까지만 해도 논란이 된 공관위원들을 감쌌지만 당내 반발이 계속되고 있다.국민의힘 공관위는 이날 오전 최고위원회의 이후 언론 공지를 통해 "황수림 변호사는 국민의힘 제9회 지방선거 공천관리위원 직을 자진 사퇴하기로 했다"고 알렸다.앞서 친한(친한동훈)계 박정훈 의원은 지난 20일 공관위원인 황 변호사가 지난 2019년 이재명 당시 경기도지사의 공직선거법 위반 1심 재판에 참여한 변호인 출신이라며 문제를 제기했다.당시 공관위는 "황 변호사는 2021년 국민의힘 당원 가입 이후에는 민주당 관련 사건을 일절 수임하지 않았다"라고 해명했으나, 논란이 계속되자 결국 황 변호사가 자진 사퇴한 것으로 풀이된다.박성훈 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 취재진과 만나 "기존 임명된 공관위원 중 일부 위원에 대해 말이 나오는 점에 최고위원의 우려가 있었다"라면서 "여러 가지 목소리를 반영해서 검증팀을 따로 꾸리기로 했다"고 밝혔다.이어 "황 위원을 임명한 배경에는 청년, 여성에 대한 배려 메시지를 담고자 했다"라면서도 "다만 임명 이후 제기된 여러 부정적 반응을 고려해 당내에서도 임명 강행에 대한 걱정이 많았던 게 사실이다. 이런 부분을 종합적으로 고려해 본인이 자진사퇴 의사를 밝힌 것"이라고 설명했다.또 다른 공관위원인 김보람 서경대학교 교수는 지난 2022년 대선에서 더불어민주당 서울시당에 꾸려진 청년선대본부 부본부장으로 활동해 이재명 당시 후보를 도운 이력이 공격 대상이 됐다.관련해 박정훈 의원은 23일 페이스북에서 "김 위원의 사퇴가 더 필요하다"라며 "그 많은 범죄를 저지른 이 대통령의 당선을 위해 학자적 양심까지 내던진 사람에게 우리 당 선량의 공천을 맡길 순 없다"라고 썼다.박성훈 수석대변인은 "김 위원에 대해선 공관위원장의 의견을 들어서 최고위원과의 논의를 거쳐 거취를 결정하기로 했다"고 밝혔다.이정현 공관위원장은 황 위원 사퇴 등과 관련해 아직까지 입장을 밝히지 않고 있다. 다만 이 위원장은 황 변호사의 사퇴 소식이 전해지기 전인 이날 오전 8시께 자신의 페이스북에 "저를 포함 공천관리위원회 일부 위원들에 대한 문제 제기가 있는 것을 알고 있다"라면서도 "함께 이 길을 시작한 이상 우리는 한 팀", "위원들에 대한 책임은 위원장인 제가 지겠다"라며 위원들을 감쌌다.한편 이날 최고위원회의에서는 당 클린공천지원단장이자 법률자문위원장인 곽규택 의원과 김영익 중앙청년위원회 부위원장이 공관위원으로 추가 임명됐다.