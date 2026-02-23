에쓰오일 9조 2580억 원 투자 '울산 샤힌 프로젝트' 준공 임박

큰사진보기 ▲울산시가 2월 23일 오전 10시 30분 에쓰오일(S-OIL) 온산공장 대회의실에서 ‘기업 현장지원 전담조직(TF) 및 유관기관 협의회 회의’를 개최하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

울산광역시 울주군 온산국가산단 내 약 88만㎡ 부지에 국내 석유화학업계 사상 최대 규모의 단일 투자사업(총 9조 2580억 원)으로 진행 중인 '에쓰오일(S-OIL) 샤힌 프로젝트'가 올해 6월 말 기계적 준공(설비 완료)을 앞두고 있다.지난 2023년 3월 착공한 샤힌 프로젝트는 올 연말까지 시운전을 거쳐 내년 1월부터 상업 운전을 시작할 예정으로 상업 가동 시 에틸렌(180만 톤), 프로필렌(77만 톤), 부타디엔(20만 톤), 벤젠(28만 톤) 등 기초유분을 생산하게 된다. 이 가운데 에틸렌을 원료로 플라스틱을 비롯한 다양한 합성 소재 생산에 사용되는 폴리에틸렌(LLDPE 88만 톤, HDPE 44만 톤)을 자체 생산할 계획이다.앞서 에쓰오일로부터 대규모 투자 유치에 성공한 울산시는 사업 초기부터 필요한 인·허가와 행정지원을 점검하며, 현장지원에 차질이 없도록 전담조직(TF)과 유관기관 협의회를 중심으로 체계적인 운영체계를 구축해 왔다.이처럼 행정지원을 이어오던 울산시가 샤힌 프로젝트 준공 임박에 따른 기업 현장지원에 속도를 기로 하고 23일 오전 10시 30분 에쓰오일 온산공장 대회의실에서 '기업 현장지원 전담조직(TF) 및 유관기관 협의회 회의'를 개최했다.이와 관련해 울산시가 운영 중인 기업 현장지원 전담조직(TF)의 경우, 투자기업의 현안 해결을 위한 통합(원스톱) 기업지원 체계로 지난 2024년 1월부터 운영을 시작해 현장지원과 투자유치에서 다양한 성과를 내고 있다는 평이다.이날 회의에는 김두겸 울산시장과 에쓰오일 박봉수 사장을 비롯해 울산시 기업 현장지원 전담조직(TF) 위원, 유관기관 협의회 위원과 에쓰오일 관계자 등 20여 명이 참석해 2026년 기업현장지원 추진계획을 공유하고, 에쓰오일 샤힌 프로젝트 준공을 앞둔 추진 현황과 협력 필요사항을 논의했다. 이어 샤힌 프로젝트 현장을 방문해 사업 추진 상황을 점검하고 현장에서 제기되는 애로사항과 개선 필요사항을 직접 청취했다.울산시 관계자는 "준공을 앞둔 최종 점검 단계인 만큼, 원활한 준공과 초기 가동을 위해 인허가·기반시설·현장 애로사항 등 기관 간 조율이 필요한 사안들을 중심으로 대응 방향을 함께 검토한다"고 밝혔다. 이어 "샤힌 프로젝트 관련 총 인·허가는 637건으로 준공까지 남은 소방·건축·위험물 등 312건의 인허가 지원이 필요하다"고 덧붙였다.이날 에쓰오일 박봉수 사장은 "울산시의 친기업 정책으로 샤힌 프로젝트 전 과정이 원활히 진행돼 감사드리고, 앞으로도 울산을 거점으로 지속적인 투자를 적극 검토하겠다"라고 말했다.또한 김두겸 울산시장은 "준공이 임박한 만큼 남아 있는 과제들을 체계적으로 점검하고 빈틈없이 챙길 수 있도록 노력하겠다"라며 "기업 현장의 속도에 맞춰 행정 지원을 신속히 제공할 수 있도록 전담조직(TF)과 유관기관 협의회 역할을 더욱 강화하겠다"라고 말했다.한편 울산시는 올해 준공을 목표로 추진 중인 고려아연 켐코니켈제련소, 엘에스 엠엔엠(LS MnM) 니켈제련소, 롯데에스케이(SK)에너루트 수소연료전지 발전사업에 대해서도 총력적인 지원을 이어갈 계획이다.