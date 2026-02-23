메뉴 건너뛰기

정치

대전충청

26.02.23 12:05최종 업데이트 26.02.23 12:05

[영상] 진보당 오윤희 "단단한 양당정치 뚫는 송곳 되겠다"

23일 진보당 오윤희 예비후보(당진시의원 다선거구) 출마 기자회견 방관식

진보당 오윤희 예비후보(당진시의원 다선거구)가 "콘크리트처럼 단단한 양당정치 시스템을 뚫어내는 송곳이 되겠다"고 밝혔다.

23일 당진시청 브리핑룸에서 출마기자회견을 연 오 예비후보는 "시의원부터 시작해 콘크리트에 작은 구멍을 내 진보 정치가 당진시민과 국민 곁에 다가갈 수 있는 계기를 만들겠다"면서 "반드시 당선자를 만들어 당진의 정치를 바꾸도록 하겠다"고 다짐했다.

오 예비후보는 "양당정치가 해결할 수 없는 노동자와 농민의 삶, 서민의 삶을 실현 시키는 방향으로 당진시의회에 맞는 공약을 정리 중"이라며 "땀을 흘리는 사람들이 행복하게 당진시에서 계속 살아가고자 하는 마음이 생기도록 조례를 만들고, 시 예산을 책정하는 공약으로 시민들 곁에 다가서겠다"고 약속했다.

23일 출마 기자회견을 진행 중인 진보당 오윤희 예비후보와 지지자들.
23일 출마 기자회견을 진행 중인 진보당 오윤희 예비후보와 지지자들. ⓒ 방관식

출마 기자회견문에서 오 예비후보는 현재의 당진시의회를 공천받기 위해 줄 서야 하는 양당정치의 한계라고 평가했다.

윗사람 눈치 보지 않고, 자신의 소신과 정치적 신념을 가지고 일할 정치인이 필요하다고 주장한 오 예비후보는 "시민과 함께 30만 돼지 축사를 막아낸 실력과 지난 5년 동안 당진 장날 마다 어르신들 짐을 들어드렸던 진심으로 당진시의회를 다시 주민들 곁에 돌려놓겠다"며 지지를 호소했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

#진보당#오윤희예비후보#당진시의원

댓글
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

