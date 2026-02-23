[영상] 진보당 오윤희 "단단한 양당정치 뚫는 송곳 되겠다"

23일 진보당 오윤희 예비후보(당진시의원 다선거구) 출마 기자회견 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲23일 출마 기자회견을 진행 중인 진보당 오윤희 예비후보와 지지자들. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

진보당 오윤희 예비후보(당진시의원 다선거구)가 "콘크리트처럼 단단한 양당정치 시스템을 뚫어내는 송곳이 되겠다"고 밝혔다.23일 당진시청 브리핑룸에서 출마기자회견을 연 오 예비후보는 "시의원부터 시작해 콘크리트에 작은 구멍을 내 진보 정치가 당진시민과 국민 곁에 다가갈 수 있는 계기를 만들겠다"면서 "반드시 당선자를 만들어 당진의 정치를 바꾸도록 하겠다"고 다짐했다.오 예비후보는 "양당정치가 해결할 수 없는 노동자와 농민의 삶, 서민의 삶을 실현 시키는 방향으로 당진시의회에 맞는 공약을 정리 중"이라며 "땀을 흘리는 사람들이 행복하게 당진시에서 계속 살아가고자 하는 마음이 생기도록 조례를 만들고, 시 예산을 책정하는 공약으로 시민들 곁에 다가서겠다"고 약속했다.출마 기자회견문에서 오 예비후보는 현재의 당진시의회를 공천받기 위해 줄 서야 하는 양당정치의 한계라고 평가했다.윗사람 눈치 보지 않고, 자신의 소신과 정치적 신념을 가지고 일할 정치인이 필요하다고 주장한 오 예비후보는 "시민과 함께 30만 돼지 축사를 막아낸 실력과 지난 5년 동안 당진 장날 마다 어르신들 짐을 들어드렸던 진심으로 당진시의회를 다시 주민들 곁에 돌려놓겠다"며 지지를 호소했다.