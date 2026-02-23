베트남어로 인사한 "또 만나요" 노인정에서 나눈 마음

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲모포를 깔아놓고 공기놀이를 했다. ⓒ 유수영 관련사진보기

"이이가 어데 나라라고?"

"베트남에서 오셨어요."

큰사진보기 ▲AI 로 만든 윷놀이 사진. (몹시도 진지했던 윷놀이 도중 미처 사진을 찍지 못했다.) ⓒ 유수영 관련사진보기

"Hẹn gặp lại. '핸 갑 라이'네요."

"행가비?"

"핸! 갑! 라! 이!"

"그래그래. 행가비! 행가비!"