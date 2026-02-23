한대희 전 군포시장 출마... 전현직 재대결 성사되나

큰사진보기 ▲한대희 전 군포시장 출마 기자회견, 군포 시청 브리핑룸 ⓒ 이민선 관련사진보기

한대희(64) 전 군포시장이 23일 군포시청에서 출마기자회견을 열고 "진실하고 투명한 행정으로 군포 시정을 일으키겠다"는 포부를 밝혔다.한 전 시장 출마 기자회견에는 지지자로 보이는 50여 명의 시민이 함께했다.한 전 시장은 "고 이해찬 총리를 모시며 사사로운 이익이 아닌 공공의 이익에 헌신하는 공적 책임감을 뼈에 새겼다"라면서 "갈고 닦은 지혜와 실력을 오직 여러분을 위해 바치겠다"라는 각오를 전했다. 또한 자신과 함께 "군포의 새로운 전성기를 열어 달라"고 호소했다.한 전 시장은 고 이해찬 총리와의 인연에 관한 기자의 물음에 "학생 운동으로 감옥살이 하고 난 뒤 이 전 총리를 처음 만났고, 이 전 총리를 돕기 위해 정치에 발을 들였다. 이 총리가 주도한 단체에서 함께 활동했다"라고 답했다.한 전 시장은 주거환경 혁신을 위한 도시 정비국 신설, 청년이 모이는 도시를 만들기 위한 공업지역 공간혁신구역으로 전환, 삶의 기본권 보장을 위한 보편적 기본돌봄체계 구축 등 5대 핵심 정책을 발표했다. 5대 핵심 정책에 전 시민 AI 무료교육, 친환경 자동차 보급 확대, 호수 정원 도시 조성, 주차 공간 확충 등 구체적 내용도 담겼다.한 전 시장과 함께 민주당 이견행(60) 전 군포시의회 의장과 이길호(62) 군포시의원이 군포시장 예비후보 명단에 이름을 올렸다. 민주당 소속 정윤경(59) 경기도의회 부의장 출마도 예정된 상황이라 본선 후보 결정을 위한 더불어민주당 당내 경선이 치열할 것으로 전망된다.국민의힘에서는 아직 예비후보로 등록한 이가 없다. 국민의힘 소속 하은호(65)현 시장이 재선을 위한 출마가 확실한 상황이다. 강대신(60) 군포시 당협부위원장 출마설도 나오고 있다.한 전 시장이 당내 경선에서 승리하면 전현직 군포시장 맞대결이 펼쳐진다. 4년 전 제8회 지방선거에서 한 전 시장은 현 하은호 시장에게 1134표(0.89%) 차이로 석패한 바 있다.