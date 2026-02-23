메뉴 건너뛰기

26.02.23 13:07최종 업데이트 26.02.23 13:07

광주 교복 입찰 '투찰률 90% 이상' 12개교… "담합 의혹"

광주시민단체 분석 결과... 사립 10곳 포함, 1·2순위 가격 차 2000원 사례도

광주동·서부교육지원청이 올해 1월 진행한 교복 물려주기 행사.
광주동·서부교육지원청이 올해 1월 진행한 교복 물려주기 행사. ⓒ 광주광역시교육청

이재명 대통령이 중·고교 교복 가격의 적정성 검토를 주문한 가운데, 올해 광주지역 교복 입찰 과정에서 담합 의혹이 제기됐다.

광주 교육시민단체 '학벌없는사회를 위한 시민모임'은 23일 "2026학년도 광주 중·고등학교 교복 입찰 현황을 분석한 결과, 낙찰자 투찰률 90% 이상인 학교가 12곳(고교 8곳·중학교 4곳)에 달했다"고 밝혔다.

이들 12개 학교 중 10곳은 사립학교였고, 일부 학교 낙찰자의 투찰률은 98.65%로 나타났다고 시민모임은 덧붙였다.

투찰률은 입찰금액을 예정가격으로 나눈 비율로, 높을수록 업체가 예정가격에 근접한 가격을 써냈다는 의미다.

시민모임 분석 결과, 학교 3곳에서는 1·2순위 투찰 금액 차이가 2000원에 불과했으며, 이들 3곳을 포함한 8개 학교의 1·2순위 투찰 금액 차이는 1만 원 미만이었다.

또 특정 학교법인 중·고교의 경우, 최근 5년간(2022~2026) 특정 브랜드 2곳이 번갈아 가며 낙찰됐으며, 이 기간 낙찰자 투찰률이 97% 아래로 내려간 적이 없었다.

공공입찰에서 낙찰자 투찰률이 90%를 넘고, 투찰 금액 차이까지 극히 근소하다면 이는 시장 경쟁이 실질적으로 작동하지 않았을 가능성이 매우 높다고 시민모임은 지적했다.

시민모임 관계자는 "2023년 광주 중·고교 교복 입찰 담합 사건과 관련해 교복업자 29명이 벌금형을 선고받았는데도 유사 행태가 반복되고 있다"며 "교복 입찰 전수조사 등 교육당국의 신속하고 실효성 있는 대응이 요구된다"고 말했다.







#교복#입찰담합#교복담합#등골브레이커#광주시교육청

