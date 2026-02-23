'학생신문 폐기' 신도중, 교장 퇴임하는데 아직도 조사?...'늑장' 처리 논란

서울시교육청이 학생신문을 배포 금지한 뒤 압수, 폐기 행위를 벌인 서울 공립 신도중에 대한 직권조사를 조사 착수 넉 달이 넘도록 끝내지 않고 있다. 이 사건과 관련 있는 신도중 교장은 오는 28일 자로 정년 퇴임할 예정이어서 "봐주기용 부실 늑장 조사 아니냐"라는 지적이 나온다. (관련 기사: [단독] S중 학생신문 압수 사건, 서울교육청 직권 조사 착수
서울교육청 "3월 이후에나 조사 결과 보고 가능할 것"
23일, 서울시교육청에 따르면 이 교육청은 학생신문 <토끼풀>을 압수, 폐기한 신도중에 대한 조사 결과에 따른 권고를 오는 3월 이후에나 진행할 예정인 것으로 확인됐다. 이 교육청은 지난 10월 중순쯤부터 이 학교에 대한 조사에 들어간 바 있다. "신문 압수와 관련, 학생인권옹호관에게 직권으로 조사해 우리 위원회로 보고해 줄 것을 권고한다"라는 서울 학생인권위의 지난해 10월 16일 자 권고를 받고 나서다.
이 교육청 복수의 관계자는 <오마이뉴스>에 "서울 학생인권위에 지난 19일 신도중에 대한 조사 결과를 보고했지만 '추가 조사'를 권고받았다"라면서 "이렇게 되면 학생인권위에 3월 이후에나 조사 결과를 보고할 수 있을 것"이라고 설명했다. 서울 학생인권위 관계자도 "교육청의 조사 결과를 들은 인권위원들이 '피해 학생들의 의견을 더 듣는 것'이 필요할 것으로 판단했다"라고 밝혔다. 서울 학생인권위는 학생의 인권보호와 증진을 위해 서울시교육청 산하에 있는 심의, 자문 기구다.
이처럼 조사가 늦춰짐에 따라 조사 결과 보고서에 따른 신도중에 대한 권고문은 3월이나 4월에야 나올 수 있을 것으로 보인다. 직권조사는 3개월 안에 끝내는 것이 원칙이지만, 필요할 경우 3개월을 더 연장할 수는 있다.
이처럼 일정이 미뤄지면 신문 배포금지 관련자인 신도중 A교장은 직접적인 책임 추궁에서 벗어날 수 있다. 오는 2월 28일 자로 정년 퇴임하기 때문이다.
<토끼풀> 편집장 "교장은 퇴임하는데, 교육청은 누구에게 권고?"
문성호 <토끼풀> 편집장(중학생)은 <오마이뉴스>에 "학생신문 배포금지와 압수, 폐기라는 무척 단순한 사안인데도 서울시교육청이 넉 달이 넘도록 조사 결과를 내놓지 않는 것은 교장을 봐주기 위한 부실 늑장 행동이라고 생각한다"라면서 "3월 이후 조사 결과가 나오면 신문 배포금지 책임이 있는 신도중의 교장은 퇴임하게 된다. 누구에게 권고하겠다는 것인지 이해하기 어렵다"라고 지적했다. 그러면서 "교육청은 새로 부임한 신도중 교장한테 전임 교장이 저지른 일을 책임지라고 하려는 것이냐? 교육청은 학교에서 불이익받을 것을 걱정하는 신도중 학생기자들을 위해서라도 권고를 빨리 내리길 바란다"라고 촉구했다.
이에 대해 서울시교육청 관계자는 "아직 조사를 진행 중인 사건이기 때문에 신도중 건에 대해서는 지금은 어떤 말도 하기 어렵다"라고 말했다.
앞서 지난해 8월 28일, 신도중은 학생들이 배포한 <토끼풀> 신문을 압수하고 폐기해 '학생 언론탄압' 논란을 빚었다. 이후 <토끼풀>은 백지신문을 내며 항의했다. 서울시교육청 인권옹호관은 신도중에 대한 직권조사에 착수해 현재 조사를 벌이고 있다.